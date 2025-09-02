この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

リクルートは2025年8月28日、同社で実施しているエンジニアコース新人研修「BootCamp」の資料を公開した。リクルートの社内向け資料ではあるが、和田卓人氏による「エンジニアの心構え」「テスト駆動開発の解説」や、リクルートレッドチームによる「CTF（Capture The Flag）形式の攻撃演習セキュリティ演習」など、エンジニアであれば身に付けておきたい知識やノウハウなどがまとめられている。

BootCampはリクルートに入社した新卒エンジニアが部署に配属される前に参加する研修で、「幅広い技術領域の習得」「仕事への取り組み姿勢の獲得」「相談できる仲間づくり」の3点を軸に構成されている。

配属先に関わる技術以外にも幅広いエンジニアリング技術を体系的に学ぶ他、事業理解やロジカルシンキング、先輩エンジニアのナレッジ共有などヒューマンスキルについて学ぶ。用意されている講座は、「エンジニアの心構え」「攻撃と防御で実践するプロダクトセキュリティ演習」「実践アプリケーション設計」「実践データベース設計」など。

なお、同社は2017年ごろから同研修の資料を公開しているが、「モダンフロントエンド開発研修」「つくって納得、つかって実感！ 大規模言語モデルことはじめ」などは2025年にスタートした講義となっている。