調査会社IDCは2025年8月26日（米国時間）、世界のAI（人工知能）に関するIT支出の市場予測を発表した。それによると2025年から2029年にかけてAI関連支出が年平均31.9％の成長を遂げるという。同社は「AIによって企業のIT投資戦略が根本的に変わる可能性がある」と指摘している。

IDCの予測では、2029年のAI関連のIT支出は1.3兆ドル規模に達し、世界のIT支出の26％を占める見込みだ。同社によるとAI関連支出の中でもIT支出を後押ししているのは「エージェンティックAI」に関する投資だ。エージェンティックAIとは、自律的にタスクを実行する「AIエージェント」技術を基にしたAIのことで、「AIエージェントを管理するAI」とも言える（参考記事）。

IDCはこうしたエージェンティックAIの台頭について「従来のソフトウェア中心のIT投資が、エージェンティックAIに基づく製品、サービスへの投資にシフトする可能性がある」と分析している。

同社によると企業のIT戦略として自社製品にAIを組み込む動きも広がりつつある。IDCのリック・ビラース氏（バイスプレジデント）は「AIを製品に組み込まない企業は市場シェアを失うリスクがある」と警鐘を鳴らしている。

IDCは2029年までのITを支出について以下の4つの予測を立てている。

2029年までにサービスプロバイダー（ITインフラやクラウドサービス、システム運用支援などのITサービスを提供する事業者）のインフラ支出の80％が、エージェンティックAIをはじめとしたAIワークロード対応に費やされる

2025年から2029年までの5年間で、企業が利用するAIエージェントの数と複雑さは10倍に増加する

AIを組み込んだアプリケーションへの投資が急速に拡大し、ソフトウェア産業の競争構造を変える可能性がある

エージェンティックAIの普及で最も影響を受けるのはサービスプロバイダーだ。従来はITインフラを提供する事業者という位置付けだったが、企業でエージェンティックAIの利用が活発になれば、AIを使った新しいサービスを提供する事業者へと変革しなければならなくなる

一方で、IDCは「AI投資の急拡大は他のIT領域への支出停滞も招く」とも予測している。

「AIに関係ないサーバやストレージなどへの投資は限定的となり、運用の効率化や統合などが進められることで成長が抑えられ、支出は限定的になるだろう」（IDC）