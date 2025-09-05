継続的デリバリーツール「Argo CD」に深刻な脆弱性、APIトークン経由で認証情報流出の恐れ

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

GitHubは2025年9月4日（米国時間）、継続的デリバリー（CD）のオープンソースソフトウェア「Argo CD」の深刻な脆弱（ぜいじゃく）性を報告した。脆弱性番号は「CVE-2025-55190」で米国立標準技術研究所（NIST）の「National Vulnerability Database」（NVD）に公開されている。影響を受けるバージョンは下記の通り。

これらのバージョンでは、プロジェクトレベルの権限を持つAPIトークンや、「p」「role/user」「projects」「get」「*」「allow」といったグローバル権限を含むプロジェクト取得権限を持つトークンが悪用されることで、リポジトリのユーザー名やパスワードといった認証情報が取得されてしまう。

本来、これらのトークンには認証情報へのアクセス権限はなく、通常のアプリケーション管理権限のみを持つ。だが、認証情報への明示的な許可がない場合でも、APIエンドポイントを介して情報漏えいが発生する恐れがあるという。

GitHubによるCVSS v3.1の評価スコアは9.9（Critical）であり、攻撃の成立条件が容易かつ影響範囲が広い点が強調されている。ベクトルは「AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H」となっており、リモートからの攻撃が可能で、情報漏えい、改ざん、サービス停止といった深刻な被害が発生し得る。

対応

この問題は、Argo CDの下記バージョンで修正済みだ。

2.13.9

2.14.16

3.0.14

3.1.2

Releases - argoproj/argo-cd

利用者は直ちに修正版にアップデートすることが推奨される。