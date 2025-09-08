この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2025年10月14日に「Microsoft Office」（以下、Office）のバージョン2016および2019のサポートを終了する。同社は「サポート終了後も動作はするが、深刻なセキュリティリスクにさらされる可能性がある」と警告している。

リリース

両製品は、セキュリティ更新プログラムやバグ修正、技術サポートの提供対象外となる。対象は「Windows」版、「macOS」版を含む全エディションだ。サポート終了後はMicrosoft Updateからの更新配信も停止される。電話やチャットによるサポートも受けられず、関連ヘルプコンテンツも削除される予定だ。

直ちに利用不能になるわけではないが……

同社はユーザーに対し、最新バージョンのOfficeやサブスクリプション型の「Microsoft 365」への移行を推奨している。自宅でOffice 2016またはOffice 2019を使用している個人ユーザーは引き続き利用可能だが、最新の機能とセキュリティを維持するために最新バージョンのOfficeにアップデートすることをMicrosoftは推奨している。職場や学校でIT部門によってOfficeが管理されている環境では、ユーザー自身で判断せず、必ずITヘルプデスクに相談するよう案内している。組織ごとに独自のアップデート計画が用意されている可能性があるためだ。 一方で、IT部門やMicrosoft 365の管理者に対してMicrosoftは、組織内でOffice 2016や2019を利用し続けている場合、できるだけ早期に全ユーザーを最新バージョンへ移行するように強く推奨している。 このニュースのポイント Q: Microsoft Office 2016および2019のサポートはいつ終了するか？ A: 2025年10月14日にサポートが終了する。 Q: Office 2016またはOffice 2019のサポート終了後の影響は何か？ A: セキュリティ更新プログラムやバグ修正、技術サポートの提供がなくなり、Microsoft Updateからの更新配信も停止される。電話／チャットによるサポートや関連ヘルプコンテンツも削除予定。 Q: サポート終了後もOffice 2016またはOffice 2019は利用可能か？ A: 動作するが、深刻なセキュリティリスクにさらされる可能性がある。 Q: Microsoftが推奨している対応は何か？ A: 最新バージョンのOfficeまたはサブスクリプション型の「Microsoft 365」への移行を推奨している。