GitHubは2025年8月27日（米国時間）、公式ブログで「How to use GitHub Copilot on github.com: A power user’s guide」と題した記事を公開した。著者はGitHubシニアデベロッパーアドボケートのアンドレア・グリフィス氏。同記事では、従来のIDE（統合開発環境）における自動補完やコード提案機能にとどまらない、ブラウザ上での「GitHub Copilot」（以下、Copilot）活用について解説している。

同氏が紹介する活用方法は以下の5つだ。

バグのスクリーンショットをドラッグ＆ドロップし、簡単なプロンプトを添えるだけで、Copilotが自動的にタイトルや説明文、ラベルを付与したIssueを生成する。

例えば、UI（ユーザーインタフェース）のアイコンが重なって表示される不具合を報告する場合、スクリーンショットを「github.com/copilot」のチャットにドラッグし、以下のプロンプトを入力する。

Copilotは画像を解析し、タイトルや詳細説明を生成、適切なラベルやテンプレートを自動適用する。手作業に比べ、記録漏れやあいまいさを防げる利点がある。

AIエージェントによる修正提案

生成したIssueに「自分をアサインし、修正案を作成」と指示すると、Copilotがコードを解析し、修正を含むドラフトプルリクエストを自動で提出する。

単純なバグ修正やドキュメント更新、依存関係のアップデートなどの日常的な作業を任せることで、開発者はより高度な開発に集中できる。

グリフィス氏は「エージェントはチームメイトのように横断的に課題をこなし、ワークフローを追跡できる」と説明する。

GitHub Sparkによるプロトタイピング

例えば、以下のようなプロンプトを入力すれば、チェック付きの表を備えた動作コードとプレビューがすぐに生成される。

結果はGitHub Spark上で編集でき、「GitHub Codespaces」や「Visual Studio Code」（VS Code）に切り替えて詳細なデバッグも可能だ。短時間で動作検証でき、新しい構文の学習や設計案の共有に有効だ。

複数モデルの切り替え

「GPT-4.1」「Claude Sonnet 4」「Opus 4」といった異なるモデルを選択して比較し、タスクに最適な回答を選べる。

記事では「GPT-4.1は一般的なコーディングと推論」「Claude Sonnet 4は大規模リファクタリングやコンテキスト重視タスク」「Opus 4は創造的な代替案検討」など、使い分け例を挙げている。スレッド内でモデルを切り替えながら出力を比較すれば、誤生成を減らし精度を高められる。

会話スレッドの分岐

Copilotの会話分岐機能では、同一の質問に対する異なるモデルの回答を「ブランチ」（枝分かれ）形式で保存できる。これにより、複数のリファクタリング案やアーキテクチャ設計を並行して比較でき、コンテキストが混ざる心配もない。異なるリファクタリング案や設計パターンを比較検討するのに有効だという。

グリフィス氏はIDEとの戦略的な使い分けを提案している。「github.com版Copilot」はリポジトリ間の課題管理や試行錯誤の場として、IDEは詳細実装やデバッグの場として補完的に使うことで、1日の開発サイクル全体をカバーできるという。

同氏は「Copilotを単なる補完ツールではなく、開発ワークフロー全体を編成するオーケストレーターとして活用すべきだ」と結論づけている。