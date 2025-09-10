この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

大日本印刷（DNP）は2025年9月5日、AI（人工知能）サービス「DNPドキュメント構造化AIチャットボット」を発表した。これは、PDFをはじめとする「非構造化データ」をAIで活用できる形に変換し、属人的に蓄積されていた知識を組織全体で共有できるようにするものだ。

企業は、自社に蓄積されたさまざまな情報をAIを使って活用しようしている。だが、非構造化データの存在がAI活用を妨げているとDNPは指摘している。

「提案書や報告書、設計資料、業務マニュアルなど参照頻度が高い社内文書は、複数のサーバや個人PCに散在し、検索や利活用が困難な場合がある。さらに、社内文書は、AIが正確に理解したり処理したりできる体裁になっていない場合があり、効率的なナレッジの活用を阻害する要因となり得る」（DNP）

DNPドキュメント構造化AIチャットボットはこうした課題解決を目的に開発された。PDFファイルや「Microsoft Word」「Microsoft PowerPoint」で作成したファイルなどの非構造化データを解析し、業務に即したナレッジとして活用可能な形式に変換する。セルが結合しているシートやプロセス図など、AIだけでは処理しにくい箇所は専門のオペレーターが補正することで、正確かつ迅速なデータ変換を実現するという。

ナレッジの漏えいリスクにも配慮しており、部門やプロジェクト単位でナレッジのアクセス権限を設定可能だ。これによって「情報漏えいのリスクを抑えながらチーム内で安全にナレッジを共有できる」とDNPは説明している。

DNPは今後、利用企業や自治体からのフィードバックを基に、扱えるデータ範囲を図面や画像まで拡張する計画だ。