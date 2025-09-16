連載目次

【問題】

以下はPythonのバージョンをスクリプトで確認しようとしている。この中で使えないものはどれだろう。

import sys

import platform



# 選択肢1

ver = sys.version



# 選択肢2

ver = sys.version_info



# 選択肢3

ver = platform.python_version_tuple()



# 選択肢4

ver = platform.python_version() Pythonのバージョン確認に使えないものはドレ？



正解できなかったChatGPTさん 今回も読者の皆さんに出題した問題を、ChatGPT 5／Gemini Flash 2.5／Claude Sonnet 4の3つの大規模言語モデル（LLM）にも考えてもらいました。結果、ChatGPT 5さんだけが不正解という結果になりました。 ChatGPT 5さんに何が！？

いったいどういうことなのでしょう？ この続きは解説の後で！



どうもHPかわさきです。 「今回は妙に長いぞ」とスクロールバーを見て感じた方はいませんか？ 大丈夫です。今回のクイズが長めに思えるのは画面キャプチャーが多めなだけです。内容はないよぅ。いえいえ。ちゃんと内容もありますから、ご安心ください。

【答え】

ごめんなさい。実は「全てPythonのバージョン確認に使える」が正解でした。1回やってみたかったんですよね、こういうの。もうしないようにしたいと思います（「絶対に」とはいえない）。

全てPythonのバージョン確認に使えるのでした



ただし、それらの値や戻り値には違いがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

【解説】

まずは問題のコードを再掲しておきましょう。

import sys

import platform



# 選択肢1

ver = sys.version



# 選択肢2

ver = sys.version_info



# 選択肢3

ver = platform.python_version_tuple()



# 選択肢4

ver = platform.python_version() 4つの選択肢



選択肢1の「sys.version」は多くの人がよく使っているのではないでしょうか。sys.version属性の値は次のようにPythonのバージョン、ビルド番号、ビルド日時、使用したコンパイラなどの情報を含む文字列です。

人が目視でPythonのバージョンを確認したり、詳細な情報（コンパイラ情報やビルド日時など）を取得したりするのに適しているといえます。ただし、プログラムでバージョンを抜き出したいのであれば、他の選択肢の方がよいでしょう。

次に選択肢2の「sys.version_info」です。こちらは名前付きタプルとしてPythonのバージョンを提供します。

名前付きタプルなので「ver.major」や「ver.minor」のようにして、個別の情報にアクセスが可能です。Pythonのバージョン情報を細かくチェックして、バージョンごとに処理を切り分けたいときにはこれが便利でしょう。

選択肢3の「platform.python_version_tuple()」はPythonのバージョンを「(メジャーバージョン, マイナーバージョン, マイクロバージョン)」というタプルとして返します。

このとき各バージョンは文字列となっているのがキモです。なぜかというと、文字列間の比較で想定外の結果を招く可能性があるからです。

ver = platform.python_version_tuple()

print(ver) # ('3', '13', '7')



if (ver[0], ver[1]) > ('3', '9'):

print('python version > 3.9')

else:

print('python version <= 3.9') マイナーバージョンを比較したつもり



Python 3.13環境でこのコードを実行すると次のような結果になります。

「Python 3.13 < Python 3.9」なの？



これは文字列として'13'と'9'を比較すると、'13'が'9'よりも小さいと判定されるからです。というわけで、このような場合にはsys.version_info属性を使うのがオススメといえるでしょう。

選択肢4の「platform.python_version()」はPythonの「メジャーバージョン.マイナーバージョン.マイクロバージョン」という文字列を返します。Pythonのバージョンが3.13.7なら'3.13.7'という文字列が返されるわけです。

これはPythonのバージョンをプログラム内でそのまま使用する（何らかの出力に埋め込むなど）ときには便利に使えるはずです。が、戻り値は文字列なので、やはりこの値を使ってバージョン比較をするにはオススメできないといえるでしょう。

それぞれの選択肢が返す値はそれぞれに異なっています。状況に応じて、適切なものを使い分けるようにしましょう。

「Pythonステップアップクイズ」