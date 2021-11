if major != 3 or minor <= 9: # Python 3.10以降を想定(Python 4がないこと前提)

raise RuntimeError('Python version does not meet to run this program.')



sysver = sysver.split(' ')[0] # Pythonバージョンだけを抽出

print(sysver) # 3.10.0

if sysver <= '3.9': # '3.10.0' <= '3.9'なので例外が発生する

raise RuntimeError('Python version does not meet to run this program.')