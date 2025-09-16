Google Cloudは、オンプレミスなどにクラウド環境を構築できる「Google Distributed Cloud」で同社の大規模言語モデル「Gemini」を利用できるようにしたと発表した。
この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。
Google Cloudは2025年8月28日（米国時間）、オンプレミスやエッジ環境で同社の大規模言語モデル（LLM）「Gemini」を利用可能にしたと発表した。同社の「Google Distributed Cloud」（以下、GDC）を基盤としている。Googleは「データセキュリティやデータ主権に関する厳格な要件を持つ企業や政府機関も、要件を満たしながらGeminiを利用できるようになる」としている。
GDCは、Google Cloudのインフラとサービスをオンプレミスやエッジ環境に拡張できるフルマネージド型サービスだ。Geminiの利用形態は「GDC air-gapped」と「GDC connected」の2つがある。
オンプレミスやエッジ環境からGoogleのインフラやサービスを直接ホストし、管理できる形態だ。Google Cloudに接続しなくてもいいため、ユーザー組織が厳格なデータ主権および規制要件を満たすのに役立つ。
管理や監視の機能はクラウド（Google Cloud）に配置し、ワークロードやデータをオンプレミスやエッジ環境に配置する形態だ。Google Cloudに接続するため、レイテンシや接続の柔軟性を損なわずに済む。
Googleによると、GDC air-gappedではGeminiの一般提供（GA）版が利用でき、GDC connectedではプレビュー版が利用可能だ。
Googleは、「生成AI（人工知能）を使ってビジネス上の価値を高めるには、AIモデルを使うだけでは不十分だ。システムの規模に応じて柔軟に拡張できるAIインフラ、最新の基盤モデルを備えたライブラリ、高性能な推論処理を実施するサービス、事前構築済みAIエージェントを含む基盤が必要だ」と述べている。
GDCは以下のように、AIインフラとGeminiの力を組み合わせたエンドツーエンドのAIスタックで構成されている。Googleは「この仕組みで、あらゆるAIワークロードを加速および強化する」としている。
Q: Google Cloudが発表した新しい取り組みは何か？
A: 「Google Distributed Cloud（GDC）」を介して、オンプレミスやエッジ環境で大規模言語モデル「Gemini」を利用可能にした。
Q: GDC air-gappedの特徴は？
A: Google Cloudに接続せずに利用でき、厳格なデータ主権や規制要件を持つユーザーに適しており、Geminiの一般提供版が利用可能。
Q: GDC connectedの特徴は？
A: 管理や監視機能はクラウドに置き、データやワークロードはオンプレミスやエッジに配置できる。Google Cloudに接続するため柔軟性や低レイテンシを確保でき、プレビュー版が利用可能。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.