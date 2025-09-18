この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

NVIDIAは2025年9月9日（米国時間）、新GPU「Rubin CPX」を発表した。膨大な情報を一度に扱うAI（人工知能）処理に特化しており、開発プロジェクト全体で数百万トークンに及ぶコードを読み込んでコーディングをしたり、長時間の動画を生成したりといったタスクを高速化する。

Rubin CPXは、NVIDIAが発表した新システム「NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPX」内で動作する。NVIDIA Vera Rubin NVL144 CPXは、大量のNVIDIA製CPUとGPUを1つのラックに集約し、大規模コンテキスト推論や長文処理に最適化されたAI特化型コンピューティングシステムだ。8E（エクサ）FLOPSの演算性能と100TBのメモリを搭載し、メモリ帯域幅は毎秒1.7P（ペタ）Bを実現するという。

Rubin CPX単体については、NVIDIAが開発した4bit量子化技術「NVFP4」を用いることで、演算性能は最大30PFLOPSに達する。搭載するメモリはGPU規格「GDDR7」準拠で、128GBの容量を有し、高負荷なワークロード処理の高速化を図っている。動画のデコーダーとエンコーダー、長文コンテキスト推論処理を単一のチップに集約しつつ、文脈理解の中核を担う「アテンション」処理専用のアクセラレータを内蔵することで、従来システムよりも高速化を図っているとNVIDIAは説明する。

ソフトウェア面では、NVIDIAが提供するAI開発環境全体で性能を発揮する。企業はエンタープライズAIの開発、実行環境「NVIDIA AI Enterprise」を通じてRubin CPXを利用し、マルチモーダルAI「NVIDIA Nemotron」ファミリーのような、高度なAIモデルを実行可能だ。

「かつて『NVIDIA RTX』がグラフィックスとAIに革命をもたらしたように、Rubin CPXは大規模コンテキストを扱うAI向けに設計された当社初のGPUだ」と、同社の創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は述べる。

AIコーディングエディタ「Cursor」を提供するAnysphereやRunway AI、Magic AIといったAI企業が、自社アプリケーションの高速化に向けてRubin CPXの活用を検討している。

Rubin CPXの提供開始時期は2026年末の予定だ。