ファストリーは2025年9月17日、Webトラフィックを分析した調査の結果を発表した。それによると、Webトラフィックの中で「AI（人工知能）型bot」（以下、AI bot）が存在感を増しており、その中でも特にAIクローラーによるトラフィックの割合が急増していることが分かった。

調査では、2025年4月中旬〜7月中旬までのWebトラフィックを測定した。その結果、AI botによるトラフィックの約80％がクローラーだった。さらに、その半数以上（52％）がMeta Platformsによるものだった。これはGoogle（23％）とOpenAI（20％）を合わせたよりも多い割合となっている。

一方で、ファストリーはAI botトラフィックの残りの20％にも注目している。これは「フェッチャーbot」が利用しているものだ。「ChatGPT」をはじめとするAIサービスは、ユーザーからのリクエストに応えるため、リアルタイムで特定のコンテンツを取得する。その役割を担うbotをファストリーは“フェッチャーbot”と呼んでいる。

ファストリーによると、フェッチャーbotはユーザーのアクションに応じて毎分3万9000以上のリクエストを送信している。これによってトラフィックが急増し、Webサイトのインフラに負荷をかけ、ネットワーク帯域幅を消費したり、サーバを圧迫したりするという。ファストリーは「悪意がなくともDDoS（分散型サービス拒否）攻撃と同様の影響を与えかねない」と指摘している。