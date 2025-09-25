この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

EGセキュアソリューションズは2025年9月17日、大規模言語モデル（LLM）の脆弱（ぜいじゃく）性を特定してリスクを減らすためのセキュリティサービス「LLM脆弱性診断サービス」の提供を開始した。

生成AI（人工知能）の普及に伴い、学習データやプロンプト（生成AIへの指示）を悪用した情報漏えい、誤情報の生成、「データポイズニング」（データ改ざん）といった新たな脅威が顕在化している。EGセキュアソリューションズは、「従来のセキュリティ診断ではこうした脅威の検知が困難だ。そのため、LLM脆弱性診断サービスを投入した」と説明する。

LLM脆弱性診断サービスは、ソフトウェアのセキュリティ向上を活動目的とする非営利組織Open Worldwide Application Security Project（OWASP）がまとめているLLMに関するリスク集「OWASP Top 10 for LLM Applications 2025」を基盤にしている。診断サービスではそのリスク集に加え、EGセキュアソリューションズ独自の知見も参考にする。これによって生成AI特有の脆弱性であるプロンプトインジェクション（悪意あるプロンプトの挿入）やハルシネーション（生成AIが不正確な情報を真実であるかのように提示する現象）などにも対抗できると同社は述べている。

LLM脆弱性診断サービスの特徴は主に3つ。1つ目は、LLMの構造や用途を踏まえた固有リスクが分析できること。2つ目は、想定されるユースケースに応じた診断設計になっていること。3つ目は対象となるモデル固有の潜在リスクにも対応していることだ。

主な診断項目には個人情報漏えいの有無、誤情報生成傾向、外部連携機能の脆弱性検証などが含まれる。同社は「このサービスによって、生成AI活用の現場におけるセキュリティ水準を高められる」としている。