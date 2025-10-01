この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

OpenAIは2025年9月29日（米国時間）、ChatGPTでの商取引をサポートする「Agentic Commerce Protocol」（ACP）を発表し、オープンソースで公開した。

同日、OpenAIはこのACPを活用した「インスタントチェックアウト」機能の提供を米国のChatGPT Plus、Pro、無料版ユーザー向けに提供を開始した。ChatGPT上で、決済プラットフォーム「Stripe」が提供する決済機能を用いて、米国マーケットプレース「Etsy」の加盟店から商品を直接購入できるという。

ユーザーがチャットで「100ドル以下でおすすめのランニングシューズ」などショッピングに関する質問をすると、ChatGPTはWeb上の関連商品を表示する。インスタントチェックアウトに対応した商品の「購入」ボタンを選択し、注文内容、配送情報、支払い詳細を確認することで、チャットから離れることなく購入を完了できる。

「ACPは、AI（人工知能）エージェント、ユーザー、企業間の連携を可能にするオープンプロトコルとして設計されており、販売事業者は既存の決済、フルフィルメントシステムを変更することなく、AIコマースに参画できるようになる。当面は米国のEtsyやShopifyの加盟店が対象であり、今後、対応地域と販売事業者の拡大や、商取引機能の強化を目指す」と、OpenAIは述べている。

Stripeと共同で構築したオープンプロトコル どのような仕組みなのか