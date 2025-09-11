一般社団法人生成AI活用普及協会（以下GUGA）は2025年9月9日、「生成AI活用事例データベース」を公開した。2024年5月〜2025年8月に発表された国内企業および団体の生成AI（人工知能）活用事例1008件を収録しており、無料で閲覧できる。検索や業界別表示も可能だ。

データベース公開の背景には、総務省の「令和7年版情報通信白書」で示された「業務における生成AI活用企業は55.2％」という普及の遅れがある。生成AIの導入、活用において、企業は「何から始めればよいか分からない」「具体的な活用シーンや導入効果がイメージできない」といった課題を抱えているのが現状だ。そうした中、GUGAは信頼性の高い国内事例を集約したデータベースを公開することで、企業への生成AI導入を後押しするのが狙いだ。

生成AI活用事例データベースに収録されている事例は、AI有識者としてGUGAに参画する“協議員”が個別に内容を精査し、信頼性が高いと判断したもののみに厳選されている。協議員を務めた茨木雄太氏（アンドドット代表取締役）は、「既存業務の効率化にとどまらず、新規事業の創出に生成AIを活用する動きが増えている」と分析している。

収録されている事例としては、日鉄ソリューションズのシステム開発用AIエージェント「NSDevia」がある。同エージェントは、システム開発に不可欠なドメイン知識を、AIが解釈しやすい構造化データとして蓄積するものだ。人間とAIが共通の知識を基に協働することで、既存システムのリバースエンジニアリングやレガシーシステムのモダナイゼーションが効率化し、開発現場における生産性向上と知識継承を加速させるという。

本データベースでは業界横断的な事例を網羅し、製造業や医療、金融から自治体まで18業界に分類している。生成AIの活用が「試行」から「実装」に移行する中、GUGAは本データベースが各業界の動向把握や、企業のフェーズに応じた課題解決のヒントとなることに期待を寄せている。