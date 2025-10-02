いつも何げなく使っている「@」。日本では「アットマーク」という呼び方がすっかり定着していますが、世界に目を向けると、その呼び方は実にさまざまです。まるで国柄を映すかのように、ユニークで面白い愛称がたくさんあるのをご存じですか？

今回は、思わず誰かに話したくなる「@」の世界の呼び名を集めてみました。

「@」の由来

諸説あるようですが、もともと「@」は、ラテン語の「ad（〜へ）」という単語を速記するために、「a」と「d」を合体させたことから生まれたという説が有力なようです。「@100」のように商品の単価を表す記号として、古くから使われている記号です。

いまではX（旧Twitter）やLINE、Slackなどで「@」は、特定のメンバーに知らせる「メンション」機能としても使われています。それでも、メールアドレスの「ユーザー名」と「ドメイン名」を分ける記号として認識している人の方が多いかもしれません。

「@」は世界でどう呼ばれている？

日本や英語では「アットマーク」と呼ぶこの記号、世界共通だと思ったら、実は国によって呼び方が全然違っていることを知っていますか？ 相手の国で「@」を何と呼ぶのか知らないと、通話でメールアドレスを伝える際などに正しく伝わらないかもしれませんね。

主だった呼び方をまとめてみました。

世界はまるで動物園、「@」はユニークな動物たち？

「@」はさまざまな動物に見立てられているようです。

国 呼び方 意味／説明 ドイツ Klammeraffe（クランマーアッフェ） 「クモザル」という猿の仲間を指します。クモザルは長い尾を持ち、尾を器用に使って木々を移動するそうです。「@」の形がクモザルの身体と長い尾に見えたのかもしれませんね。 オランダ apenstaartje（アーペンスタールチェ）／at（アット） 「apenstaartje」は「サルの小さな尻尾」という意味です。くるっとした形が猿のしっぽのように見えるのでしょう。ただ、日常の会話では発音しやすい英語と同じ「at」が使われることが多いそうです。 フランス／イタリア escargot（エスカルゴ）／chiocciola（キオッチョラ） 「かたつむり」を意味します。確かに「@」はかたつむりの貝の部分に見えます。ただ、フランスでは「arobase（アロバース）」と呼ぶのが正式で、「escargot」と呼ぶのは子どもやカジュアルな場面だけだそうなので、呼び方には注意が必要かもしれません。 ロシア собака（サバーカ） 「犬（子犬）」のことです。どうも犬の丸まったしっぽに見えるからのようです。 フィンランド kissanhanta（キッサンハンタ） 「猫のしっぽ」と呼ぶようです。ロシアは犬ですが、フィンランドになると猫になります。 ハンガリー kukac（クカッツ） 「芋虫」と呼びます。芋虫も丸まった形が似ているからだと思います。虫嫌いな人はメールアドレスを言うたびに嫌な気持ちになっているかもしれません。 スウェーデン／デンマーク snabel-a（スナーベル・オー） 象の鼻の「a」という意味です。「@」が象の鼻を巻いた形に見えるのでしょうね。 韓国 ゴルベンイ 「巻き貝」と呼びます。形からの連想のようです。 動物に見立てた呼び方



「@」はおいしそうな食べ物？

食べ物に見立てる国もあるようです。

国 呼び方 意味／説明 イスラエル シュトルーデル 渦巻き状の焼き菓子「シュトルーデル」のことです。 チェコ ザヴィナーチ 「ニシンの酢漬けロール」のことだそうです。確かに巻いたニシンの形が「@」に似ていますね。 食べ物に見立てた呼び方



中国大陸と台湾では「@」の呼び方が違う？

同じ中華圏でも、台湾と中国大陸では呼び方が大きく異なるそうです。

台湾では、「小老鼠（シャオ ラオ シュー）」、小さなネズミと一般的に呼ばれているそうです。「@」の形が小さなネズミとその尻尾に見えるようです。

一方で中国大陸では、英語読みの「at（アット）」をそのまま音訳した「アイ トァ」という呼び方が一般的だそうです。

このように「@」は国によっていろいろな呼び方がされているようです。他の国の面白い呼び方を知っていたら教えてください。