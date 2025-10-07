仕様駆動開発（Spec-driven development）とは？AI・機械学習の用語辞典

最初に「何を実現すべきか」を“仕様”として明文化し、それを唯一の基準としてコード生成や検証を進めていく新しい開発スタイル。人間の意図を表した“仕様”が基準となるため、“雰囲気”を重視するバイブコーディングよりも高精度な開発が可能。

[一色政彦デジタルアドバンテージ]
用語解説

　仕様駆動開発Spec-driven development）とは、最初に「仕様（specification）」をAIと共に作成し、その仕様を「信頼できる単一の情報源（source of truth）」、つまり「唯一の基準」としてコードを生成し検証していく、新しいソフトウェア開発スタイルである。従来のバイブコーディングでは「雰囲気」や「あいまいな指示」からコードを作っていくことが中心だったが、仕様駆動開発ではまず「何を実現すべきか」を明確に定義し、その上でコード生成を進めるのが特徴である（図1）。

図1　仕様駆動開発（スペックドリブン開発）のイメージ 図1　仕様駆動開発（スペックドリブン開発）のイメージ

　仕様駆動開発の考え方を広めたのが、2025年7月15日にAWSが発表した開発環境「Kiro」である（参考記事）。Kiroのアプローチでは「要求（requirements）や制約（constraints）といった“仕様”を全て明文化し、それをAIコーディングエージェントの“作業の指針（ガイド）”として用いることで、ムダなコード生成の繰り返しを減らしつつ、高い精度で開発作業を遂行できる」と説明されている。

　また、同年9月2日にGitHubが公開したオープンソースのツールキット「Spec Kit」のアプローチでは、開発を「仕様定義（Specify）→ 開発計画（Plan）→ 複数のタスクに分解（Tasks）→ 計画に沿ってタスクごとに実装（Implement）」という4段階の流れに分け、これを実際に使える仕組みとツールの形で提供している（参考記事ニュース解説記事）。Spec Kitは、GitHub CopilotやClaude Code、Gemini CLIなど、手元のAIコーディングエージェントと組み合わせて手軽に活用できるのも特徴だ。

　これらで注目すべきは、「source of truth（信頼できる単一の情報源＝唯一の基準）」を「実装されたコード（code）」ではなく「人間の意図（intent）」に置いている点である。つまり、従来の開発では実装された“コード”が絶対的な基準と見なされてきたのに対し、仕様駆動開発では意図を明文化した“仕様”を唯一の基準とし、そこからコードを作成していくことを重視している。この考え方こそが、仕様駆動開発の核心である。

4つの特徴

　仕様駆動開発には以下のような特徴がある。

1. “仕様”が「生きたドキュメント」となる

　“仕様”は静的な紙の要件書ではなく、プロジェクトと共に更新される中心的な情報源である。

2. 段階的な開発プロセス

　Spec Kitが示すように「仕様化 → 計画 → タスク → 実装」という流れを経るため、一発勝負のバイブコーディングではなく、検証と修正を繰り返す。

3. 意図と制約の統合

　“仕様”に目的（whatとwhy）と技術的制約（howの条件）を盛り込むことで、生成されるコードは意図に沿ったものになる。

4. 再現性と透明性

　“仕様”に基づくため、同じ仕様からは同じようなコードが得られる可能性が高まり、そのコード生成に至る経緯も明確に追跡できる。

メリット

　仕様駆動開発は、次のような場面で特に効果を発揮する。

  • 大規模ソフトウェア開発： “仕様”を基準にするため再現性と透明性が高く、複数の人間やAIが関わるプロジェクトでも進行がブレにくい。
  • AIコーディングの補完： バイブコーディングの即興性を生かしつつ、“仕様”によって誤解や再現性不足を補正できる。
  • 学習・教育： 「仕様書を書く」作業を通じて、要件定義からコード生成までの一連の流れを学びやすい。
  • テスト生成と検証の自動化： “仕様”が明文化されているため、AIによるテスト生成や自動検証に直結させやすい。

課題

　一方で、仕様駆動開発には次のような課題もある。

  • 小規模開発へのオーバーヘッド： 単純なバグ修正や小規模な機能追加では、“仕様”作成がかえって負担になる。
  • “仕様”の質への依存： あいまいな“仕様”や不完全な“仕様”では、開発の方向性が誤ってしまう可能性がある。
  • 既存コードとの統合の難しさ： レガシーシステムに対しては、“仕様”をどう定義し直すかが大きな課題となる。
  • ツールの未成熟さ： KiroやSpec Kitは公開されたばかりであり、機能や運用ノウハウはこれから蓄積されていく段階にある。

今後の方向性

　仕様駆動開発は、バイブコーディングの自由度とスピード感を取り込みながら、コード生成の精度を高め、生成結果の透明性を補強するアプローチとして、今後さらに発展していくだろう。将来的には、AIと人間が協調して開発を進める時代における「新しい標準」として広く定着していくことが期待される。

