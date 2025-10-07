この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Googleは2025年10月2日（米国時間）、同社が提供するAI（人工知能）コーディングエージェント「Jules」をコマンドラインインタフェース（CLI）から直接操作できる「Jules Tools」を公開した。同日、Julesと独自のシステムやワークフローを直接統合できる「Jules API」の初期プレビュー版の提供も開始した。

Julesは、既存のリポジトリと直接連携し、プロジェクトのコンテキストを理解する非同期のAIコーディングエージェントだ。ユーザーはJulesに指示することで「テストの作成」「新機能の構築」「バグ修正」「依存関係のバージョンアップ」といったタスクを実行させることができる。Julesはユーザーの指示に応じて、リモートの仮想マシン（VM）を立ち上げタスクを実行し、タスクが完了するとPull Requestをリポジトリに送信する仕組みだという。

「Julesは共同作業者のように設計されており、ソフトウェア開発ワークフロー全体にわたって開発者を支援する。これにより、アイデアから実用的なコードに変換するプロセスを加速させることができる」と、Googleは述べている。

Jules Toolsのインストール方法、利用例

下記のコマンドを実行することで、Jules Toolsをグローバルにインストールできる。 npm install -g @google/jules Jules Toolsを利用するには、Googleアカウントで認証をする必要がある。下記コマンドを実行することでブラウザウィンドウが開き、認証できる。 jules login GoogleはJules Toolsでのコマンド例を次のように紹介している。 jules remote list --repo Julesに接続されている全てのリポジトリを一覧表示する jules remote new --repo torvalds/linux --session "write unit tests" 特定のリポジトリでのリモートセッション（タスク）を作成する cat TODO.md | while IFS= read -r line; do jules remote new --repo . --session "$line" done TODOファイルから複数のセッションを割り当てる gh issue list --assignee @me --limit 1 --json title \ | jq -r '.[0].title' \ | jules remote new --repo . GitHub IssuesとJulesのパイプラインを構築する gemini -p "find the most tedious issue, print it verbatim

\ $(gh issue list --assignee @me)" \ | jules remote new --repo . 「Gemini CLI」を使用してGitHub Issuesを分析し、最も困難なものをJulesに送信する Jules Toolsでは、対話的な操作を好む開発者向けにTUI（ターミナルユーザーインタフェース）を提供している。従来のコマンド入力に加え、メニューやダッシュボードを操作してJulesを扱えるという。 Jules APIによる統合にも対応 JulesのWebサイトにアクセスして設定ページからAPIキーを取得することで、Jules APIの初期プレビュー版を利用できる。Googleは、Jules APIのユースケースを次のように紹介している。 Slackなどのコミュニケーションツールを使用した「ChatOps」型のワークフローを作成し、チャットクライアントからタスクをJulesに直接割り当てられる

LinearやJiraなどのプロジェクト管理ツールとJulesを連携させることで、バグ修正や機能実装プロセスを自動化できる

GitHub Actionsなどのサービスを活用したCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインにJulesを直接組み込むことができる curl 'https://jules.googleapis.com/v1alpha/sessions' \ -X POST \ -H "Content-Type: application/json" \ -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \ -d '{ "prompt": "Create a boba app!", "sourceContext": { "source": "sources/github/bobalover/boba", "githubRepoContext": { "startingBranch": "main" } }, "title": "Boba App" }' cURLコマンドを使用してJules APIで新しいタスク（セッション）を作成する例 AIコーディングエージェントが自律的にコードを生成できるようになった一方で、成果物であるコードの内容が人間の開発者の指示内容に沿ったものなのかどうか、予期せぬ変更や脆弱（ぜいじゃく）性が含まれていないかどうかを検証する取り組みは不可欠だ。AIコーディングエージェントを導入する場合には、新たなレビュープロセスを確立して組み込むことがますます重要となるだろう。