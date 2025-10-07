Google、AIコーディングエージェント「Jules」をCLIから操作できる「Jules Tools」公開　インストール方法や利用例を解説初期プレビュー版の「Jules API」による統合も可能に

Googleは同社のAIコーディングエージェント「Jules」をCLIから操作できる「Jules Tools」を公開した。「Jules API」の初期プレビュー版の提供も開始しており、Julesと独自のシステムやワークフローを直接統合できるという。

» 2025年10月07日 09時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　Googleは2025年10月2日（米国時間）、同社が提供するAI（人工知能）コーディングエージェント「Jules」をコマンドラインインタフェース（CLI）から直接操作できる「Jules Tools」を公開した。同日、Julesと独自のシステムやワークフローを直接統合できる「Jules API」の初期プレビュー版の提供も開始した。

　Julesは、既存のリポジトリと直接連携し、プロジェクトのコンテキストを理解する非同期のAIコーディングエージェントだ。ユーザーはJulesに指示することで「テストの作成」「新機能の構築」「バグ修正」「依存関係のバージョンアップ」といったタスクを実行させることができる。Julesはユーザーの指示に応じて、リモートの仮想マシン（VM）を立ち上げタスクを実行し、タスクが完了するとPull Requestをリポジトリに送信する仕組みだという。

　「Julesは共同作業者のように設計されており、ソフトウェア開発ワークフロー全体にわたって開発者を支援する。これにより、アイデアから実用的なコードに変換するプロセスを加速させることができる」と、Googleは述べている。

Jules Toolsのインストール方法、利用例

　下記のコマンドを実行することで、Jules Toolsをグローバルにインストールできる。

npm install -g @google/jules

　Jules Toolsを利用するには、Googleアカウントで認証をする必要がある。下記コマンドを実行することでブラウザウィンドウが開き、認証できる。

jules login

　GoogleはJules Toolsでのコマンド例を次のように紹介している。

jules remote list --repo
Julesに接続されている全てのリポジトリを一覧表示する
jules remote new --repo torvalds/linux --session "write unit tests"
特定のリポジトリでのリモートセッション（タスク）を作成する
cat TODO.md | while IFS= read -r line; do
  jules remote new --repo . --session "$line"
done
TODOファイルから複数のセッションを割り当てる
gh issue list --assignee @me --limit 1 --json title \
  | jq -r '.[0].title' \
  | jules remote new --repo .
GitHub IssuesとJulesのパイプラインを構築する
gemini -p "find the most tedious issue, print it verbatim\n \
$(gh issue list --assignee @me)" \
  | jules remote new --repo .
「Gemini CLI」を使用してGitHub Issuesを分析し、最も困難なものをJulesに送信する

　Jules Toolsでは、対話的な操作を好む開発者向けにTUI（ターミナルユーザーインタフェース）を提供している。従来のコマンド入力に加え、メニューやダッシュボードを操作してJulesを扱えるという。

Jules APIによる統合にも対応

　JulesのWebサイトにアクセスして設定ページからAPIキーを取得することで、Jules APIの初期プレビュー版を利用できる。Googleは、Jules APIのユースケースを次のように紹介している。

  • Slackなどのコミュニケーションツールを使用した「ChatOps」型のワークフローを作成し、チャットクライアントからタスクをJulesに直接割り当てられる
  • LinearやJiraなどのプロジェクト管理ツールとJulesを連携させることで、バグ修正や機能実装プロセスを自動化できる
  • GitHub Actionsなどのサービスを活用したCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインにJulesを直接組み込むことができる
curl 'https://jules.googleapis.com/v1alpha/sessions' \
    -X POST \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H 'X-Goog-Api-Key: YOUR_API_KEY' \
    -d '{
      "prompt": "Create a boba app!",
      "sourceContext": {
        "source": "sources/github/bobalover/boba",
        "githubRepoContext": {
          "startingBranch": "main"
        }
      },
      "title": "Boba App"
    }'
cURLコマンドを使用してJules APIで新しいタスク（セッション）を作成する例

　AIコーディングエージェントが自律的にコードを生成できるようになった一方で、成果物であるコードの内容が人間の開発者の指示内容に沿ったものなのかどうか、予期せぬ変更や脆弱（ぜいじゃく）性が含まれていないかどうかを検証する取り組みは不可欠だ。AIコーディングエージェントを導入する場合には、新たなレビュープロセスを確立して組み込むことがますます重要となるだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。