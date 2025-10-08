この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

リコージャパンは2025年10月7日、「Dify」の活用を支援する「Dify支援サービス」の提供を開始した。Difyは、LLM（大規模言語モデル）を組み込んだアプリケーションをノーコード／ローコードで開発できるプラットフォームだ。

Dify支援サービスは、オンプレミスでLLMを実行するのに必要な環境構築、導入、運用支援をパッケージ化した「RICOH オンプレLLMスターターキット」のオプションとして提供される。

構築済みのPCサーバを最大2カ月提供するトライアルを提供