JetBrainsは個人や組織におけるCI/CDツールの利用状況を調査した「The State of CI/CD in 2025」を発表した。
JetBrainsは2025年10月6日（中央ヨーロッパ時間）、個人や組織におけるCI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）ツールの利用状況を調査した「The State of CI/CD in 2025」を発表した。
同調査は、個人・組織におけるCI/CDツールの利用状況や直面している課題、CI/CDとAI（人工知能）の統合状況を調査したものであり、フルタイムのテクノロジー関連職に就く805人から回答を得たという。
調査によると、個人と組織で最も好まれていたのは「GitHub Actions」だ。62％の個人、41％の組織が利用していると回答した。
個人では次いで「GitLab CI」（24％）、「使用していない」（16％）、「Jenkins」（14％）だった。一方、組織ではGitLab CI（34％）、Jenkins（31％）、「Azure DevOps Server」（14％）だった。
調査では、回答した組織の32％が2種類、9％が少なくとも3種類のCI/CDツールを併用していると回答しており、大企業ほどその傾向は顕著だったという。
JetBrainsは300件の回答を分析し、複数のツールを併用する背景や理由を次のように考察している。
CI/CDワークフローにおけるAIの活用状況については、73％が「全く使用していない」と回答。9％が初期のテスト段階、6％がワークフローの一部で活用しているものの、定常的なAIの利用は2％、本格的な導入は1％にとどまり、ほぼ初期段階の状況にある。
CI/CDワークフローへのAI導入における最大の課題は「ユースケースが不明確／価値が不明確」（60％）だった。次いで「AIが生成した結果への信頼性の欠如」（36％）、「データプライバシーに関する懸念」（33％）が挙がっており、信頼性やセキュリティも課題となっている。また「明確なオーナーシップの欠如や内部抵抗といった組織の準備不足」（19％）も、導入を妨げる要因として挙がっていた。
スピーディーなアプリケーション・サービス開発が求められ、CI/CDの重要性が増す中、多種多様なツールが登場している。これからCI/CDに取り組む企業にとっては、個人や組織の利用実態を知る上で、一つの参考となるだろう。
