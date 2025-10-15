Windows 10搭載の旧式PC、ユーザーの約8割が「Linux系に移行して使い続けたい」PC再利用の可能性に注目

2025年10月14日に公式サポートが終了したWindows 10。Windows 11にアップグレードができない旧式PCのOSを入れ替え、継続利用したいと考える人が多数派を占めることが分かった。

　2025年10月14日に「Windows 10」の公式サポートが終了した。更新プログラムが無償では提供されなくなり、そのまま使い続ければ脆弱（ぜいじゃく）性を悪用されるリスクが高まる。Microsoftが提供する有償の延長セキュリティ更新プログラム（ESU）などの対策を講じない限り、業務利用の継続は推奨されない。

　「Windows 11」のシステム要件には「TPM 2.0」（TPM：Trusted Platform Module）の規格に準拠したセキュリティモジュールを搭載していることなど、アップグレード時の障壁になり得る点がある。アップグレードができないPCについては、OSを入れ替えるなど、延命策に関心を持つ人が多い。

Windows 10サポート終了後に「PC買い替え」は3人に1人

　リファービッシュ（再整備）製品に特化したマーケットプレイスBack Market Japanは、全国の20〜60代の男女1000人を対象に、Windows 10のサポート終了に伴う行動・意識調査を2025年9月に実施した。

　調査では、Windows 11にアップグレードできないPCを所有している人のうち、すでに買い替えた人は22％、今後買い替える予定の人は15％だった。サポート終了をきっかけに3人に1人以上が新しいPCへの買い替えを決断していることになる。

Linux系OSによる延命、7割が「知らなかった」

　一方でサポート終了後もWindows 11にアップグレードできないPCを使い続ける選択肢はある。例えば、Linuxディストリビューションの一つである「Ubuntu」や、LinuxをベースにしたGoogleのOS「ChromeOS Flex」に移行する方法がある。調査ではこの方法を「知っていた」と答えたのは27.7％だった。

他OSへの移行で使い続けられることを知っていたのは27.7％（提供：Back Market

OS移行策を知った後は「使い続けたい」が76.8％

　調査では、UbuntuやChromeOS Flexへの移行によってPCを再利用できることを知った人の76.8％は「今のPCを使い続けたい」と回答し、OSの移行に前向きだった。Windows 10のサポート終了を機に、単にPCを買い替えるのではなく、再利用という選択が広がる可能性があることを示している。

7割以上がOS移行で継続利用を希望（提供：Back Market

　Back Market JapanはPC再利用のニーズを踏まえ、UbuntuやChromeOS Flexのインストール手順をまとめた特設サイト「旧式PCの逆襲」を公開している。

旧式PCを使い続けるその他の方法

　Windows 10のサポート終了後にWindows 11非対応の旧式PCを使い続ける方法として、Back Market Japanは他OSに移行する選択肢の他、以下の選択肢を紹介している。

  1. 有償の延長サポートとしてMicrosoftのESUを購入する
  2. 個別でセキュリティ対策を徹底する
    • 強力なマルウェア対策ソフトウェアやファイアウォールを導入する
    • Webブラウザやアプリケーションを常に最新状態にする
    • 不明なリンクや添付ファイルは開かない
    • 日常作業を標準ユーザー（管理者権限でないアカウント）で行う
    • 定期的にファイルをバックアップする
    • インターネット利用は最小限にとどめる

