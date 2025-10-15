2025年10月14日に「Windows 10」の公式サポートが終了した。更新プログラムが無償では提供されなくなり、そのまま使い続ければ脆弱（ぜいじゃく）性を悪用されるリスクが高まる。Microsoftが提供する有償の延長セキュリティ更新プログラム（ESU）などの対策を講じない限り、業務利用の継続は推奨されない。

「Windows 11」のシステム要件には「TPM 2.0」（TPM：Trusted Platform Module）の規格に準拠したセキュリティモジュールを搭載していることなど、アップグレード時の障壁になり得る点がある。アップグレードができないPCについては、OSを入れ替えるなど、延命策に関心を持つ人が多い。

Windows 10サポート終了後に「PC買い替え」は3人に1人