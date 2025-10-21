連載目次

Anthropicは2025年10月15日、同社のAIモデル「Claude」シリーズで最も小さいモデル「Haiku」の最新版「Claude Haiku 4.5」を公開した。軽量モデルでありながら、前世代の上位モデル「Claude Sonnet 4」をわずかに上回るコーディング性能を実現している。

ソフトウェアエンジニアリング分野のベンチマーク（SWE-bench Verified）におけるコーディング性能比較（公式発表ページより引用）

横軸は主要AIモデル（例：Claude Sonnet 4.5、Claude Haiku 4.5、GPT-5-Codex、Gemini 2.5 Proなど）を示し、縦軸は「課題を正しく解決できた割合（％）」を表している。上に行くほどコード生成や修正タスクの精度が高いことを意味する。色付きのバーはClaudeシリーズ（Haiku／Sonnet）を示しており、Haiku 4.5は73.3％で、前世代Sonnet 4（72.7％）をわずかに上回る精度を達成した。一方で、現行の上位モデルSonnet 4.5（77.2％）と比べると3.9ポイント低い結果となっている。



今回の発表で特に注目すべきは、その際立ったコストパフォーマンスである。Anthropicは公式発表の中で、「5カ月前はClaude Sonnet 4が最先端モデルでした。今ではClaude Haiku 4.5が、それと同等のコーディング性能を発揮しながら、2倍以上の速度で、3分の1のコストを実現しています」と強調している。

速度については、リアルタイム性や低遅延（低レイテンシ）が求められるチャット支援やペアプログラミング、カスタマーサポートなどの用途に向いており、Haiku 4.5は従来よりも素早く応答する。

また、API価格が前世代Sonnet 4の「約3分の1」に設定されており（後述の「価格表」参照）、前世代と同等の性能を大幅に低コストで利用できる点も大きな魅力だ。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。