野村総合研究所（NRI）は2025年10月16日、Amazon Web Services（AWS）と生成AI分野で戦略的協業契約を同年6月に締結したと発表した。企業の生成AI（人工知能）の本格導入を支援することが目的で、今後2年間で日本国内の企業を中心に100社超のAI活用とビジネス変革の実現を目指すとしている。

多くの企業が生成AIの導入を模索しているが、実際の業務適用は一部にとどまっている。これは、生成AI導入に必要な専門知識やセキュリティ、ガバナンス面の課題が障壁になっているためだ。今回のNRIとAWSの協業は、こうした課題の解決を図ることが目的だ。

「AIの導入支援」「AI人材の育成」「情報発信」という3つの観点で顧客を支援する。

今回の契約締結に合わせNRIは、企業の生成AI活用を包括的に支援する同社のサービス「AI共創モデル」に参画するクラウドベンダーにAWSを追加し、AWSの特徴を生かせるAIパートナーとして燈とカラクリの2社を追加した。

NRIは「業務に対する理解と業務改革を支援するコンサルティング力や、既存システムに関する知識、実装力を生かし、AIの導入に伴う課題を解決するとともにAIの全社的な活用を可能にする」と述べている。