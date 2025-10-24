連載目次

Microsoft Storeで販売されている「拡張セキュリティ更新プログラム」を購入する意味は？

2025年10月14日、ついにWindows 10のサポートが終了した。Windows 11に移行できないユーザー向けの救済措置として「拡張セキュリティ更新プログラム（ESU）」が提供されているが、Microsoft StoreではこのESUが3500円（税込）で販売されている。しかし、早まって購入しないでほしい。実は、多くの個人ユーザーは、このESUを1年間無料で入手できるからだ。では、この3500円の有償ライセンスは、一体どのような人が購入する必要があるのだろうか？ 本Tech TIPSでは、Microsoft Storeでの購入をあえて試しながら、ローカルアカウントでESUを有効化する方法、そして何より「購入が必要な人」と「無料で済む人」の違いを解説する。購入ボタンを押す前に、本当に購入する必要があるのかどうか確認しよう。



2025年10月14日（米国時間）にWindows 10のサポートが終了し、Windows 10に最後の更新プログラムの提供が開始された。以降、Windows 10に対する更新プログラムの提供はされなくなる。

Windows 10を利用している人は、Windows 11にアップグレードするか、Windows 11搭載PCに買い替えなければ安全にPCを利用し続けることはできない。しかし互換性や予算の問題から、すぐにWindows 11に移行できないという人も多いようだ。

そのようなユーザーに対して、Windows 10 The Latest「【Windows 10】すぐにWindows 11に移行できない人の救済措置『拡張セキュリティ更新プログラム』への登録方法教えます」で解説しているように、「拡張セキュリティ更新プログラム（Extended Security Updates、以下ESU）」と呼ぶ救済措置を提供している。ESUに登録することで、継続的にセキュリティ更新プログラムの提供を受けられるというものだ。

個人向けのWindows 10に対しては、Windowsバックアップを使ってWindows 10の設定をOneDriveにバックアップすることによって、1年間限定だが、無料によるESUの登録が可能となっている。また、個人ユーザー向けは、Microsoft Rewardsポイントの1000ポイントと交換するか、後述の通りMicrosoft Storeでライセンスを購入することも可能となっている。

そこで本稿では、Microsoft Storeでライセンスを購入し、それを適用する方法について紹介しよう。

ESU（拡張セキュリティ更新プログラム）の条件などを整理する

簡単にESUについて整理しておこう。ESUは、個人向けと法人・教育機関向けの2種類が提供されており、下表のような違いがある。価格や購入方法（提供方法）が異なるので注意してほしい。個人向けは、Microsoftアカウントにひも付けられて、同一のMicrosoftアカウントで10台までのWindows 10を有効化できる。

個人向け 法人・教育機関向け 提供期間 2026年10月13日（米国時間）まで 2028年頃までの最大3年間 購入単位 年単位 年単位 価格 税込3500円（Windowsバックアップなどにより無償で入手可能） 61ドル（1年目。2年目以降の金額は未定） 購入方法 Microsoft Store Microsoftボリュームライセンス経由 最大台数 10台／Microsoftアカウント 1台／ライセンス 個人向けと法人向けのESU（拡張セキュリティ更新プログラム）の違い



一方、ESUを有効にするにはMicrosoftアカウントでサインインするか、アカウントとして追加する必要がある。ドメインアカウント（Active Directoryアカウント）でサインインしている場合は、ESUが登録済みのMicrosoftアカウントを追加しても、ESUは有効化できないので注意してほしい（詳細は後述）。

Microsoft StoreでESUを購入してみる

では、実際にMicrosoft StoreでESUを購入するとどうなるのかを試してみよう。原稿執筆時点では、「Microsoft Store」アプリの検索では、ESUの購入ページが見つからなかった。以下のURLをMicrosoft Edgeで開いて、画面右下に表示されている［Storeアプリで見る］ボタンをクリックして、Microsoft Storeを起動する。他のWebブラウザで開いてしまった場合は、［無料体験］ボタンをクリックすればよい。

「Microsoft Store」アプリで「Windows 10 Consumer Extended Security Updates (ESU)」ページが開くので、ここの［\3,500］ボタンをクリックし、「Microsoft Store」アプリに登録しているクレジットカードなどで支払いを済ませば、「Microsoft Store」アプリにサインインしているMicrosoftアカウントに対しESUが有効化される。