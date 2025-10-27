連載目次

対象：Googleスプレッドシート（Windows 11）



Googleスプレッドシートを毎日使っていても、その真のポテンシャルを引き出せているだろうか。そこで本Tech TIPSでは、一見地味ながらも、一度知ったら手放せなくなる「隠れた便利機能」や「裏技」を厳選して紹介する。これらのテクニックをマスターすれば、作業効率が劇的に向上するはずだ。

セルのダブルクリックで「カレンダー」を出現させる

日付を入力する際、「2025/10/22」といったように、手動で入力していないだろうか。手動の入力はミスを誘発するし、入力するセルが多いと時間もかかってしまう。

Googleスプレッドシートでは、簡単な設定で、セルをダブルクリックするだけで自動的にカレンダーを表示し、そこから日付を選択できるようにすることが可能だ。入力ミスの防止にもつながるので、日付を入力するようなセルに使いたいワザだ。

■操作手順 日付を入力したいセルまたはセル範囲を選択する ［データ］メニューの［データの入力規則］を選択する シートの右側に「データの入力規則」パネルが開くので、［＋ ルールを追加］ボタンをクリックする ［条件］プルダウンで［有効な日付］を選択する ［完了］ボタンをクリックする



これで設定したセルをダブルクリックすると、カレンダーが表示され、日付の選択ができるようになっているはずだ。特定の期間内の日付のみ入力可能にしたい場合は、［条件］プルダウンで［指定した期間内の日付］を選択し、その下に表示された入力ボックスに期間の開始日と終了日を入力、「データが無効の場合」欄で「入力を拒否」を選択するとよい。これで指定した期間外の日付を選択すると、［問題が発生しました］ダイアログが表示されて、選択した日付が入力できないようになる。

変更履歴機能を使って一瞬で過去に戻る

Googleスプレッドシートで共同編集をしていると、誰かが誤って大事なデータを消してしまうといったミスが起きることがある。また、複雑な計算式をいじる前に戻りたい、といった場合もあるだろう。