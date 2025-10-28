VPN・ZTNAのニーズは中堅企業ではピークを過ぎた。中小企業は？
ノークリサーチは2025年10月27日、「2025年版 中堅・中小企業のセキュリティ／運用管理／バックアップ利用実態と展望レポート」の調査結果を公表した。本調査は全国の年商500億円未満の中堅・中小企業1300社を対象に、2025年7〜8月に実施された。調査対象は、情報システムの導入や運用、製品選定・決裁に関与する責任者層。
ランサムウェアによるサイバー攻撃が日本各地で発生しており、医療や教育といった産業に大きな被害を与えている。2025年7月には、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）が国家サイバー統括室（NCO）に改組され、指揮命令系統や体制を強化した。10月に発足した高市政権では経済安全保障政策を打ち出しており、ノークリサーチは「サプライチェーンの多元化／強靭（きょうじん）化が進む」と予想。「国内産業を支える中堅・中小企業のセキュリティ基盤強化が不可欠だ」としている。
こうした背景で行われた同調査の主な内容は下記の通り。
ノークリサーチは、企業がセキュリティ対策を実施している箇所（社内端末、社外端末、社内サーバ／ストレージ、クラウドサーバ／ストレージなど）と、その手段（パッケージ、サービス、アウトソース、アプライアンス、ハードウェアの付属機能など）を掛け合わせ、計36通りの組み合わせで2024年から2025年への変化を分析した。
その中から注目されたのが、「クラウドサービスと社内の通信」を「サービス」で保護しているケースの変化だ。全体平均では大きな変化がなかったものの、年商別に見ると明確な違いが浮き彫りになった。
小規模企業層（年商5億円未満）では4ポイント以上の増加を示し、セキュリティ意識の高まりが見られた。一方、中小企業層（5〜50億円）は横ばい、中堅企業層（50〜500億円）は4ポイント程度の減少となった。これは、クラウドとの通信のセキュリティにおけるVPNやZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）の導入が、中堅企業でピークを過ぎた一方、中小規模層では依然として拡大期にあることを意味するという。
導入済みのセキュリティ製品・サービスの開発元シェアの調査では、2024年から2025年への変化が示された。調査対象56社のうち、セキュリティ分野の上位ベンダーとしては、トレンドマイクロ、ブロードコム（シマンテック）、マカフィー、イーセットジャパンの4社が引き続き高いシェアを維持している。これに加えて、次世代アンチウイルス（NGAV）ベンダーであるクラウドストライク、サイバーリーズン、ディープインスティンクトの3社も取り上げられた。
中堅企業層ではトレンドマイクロ、ブロードコム（シマンテック）が減少、それ以外が増加傾向を示している。イーセットジャパンがブロードコム（シマンテック）を逆転した。一方、中小企業層ではイーセットジャパンとサイバーリーズンが増加、それ以外は減少傾向を示している。
ノークリサーチは「年商規模によってシェア増減が異なることから、販社やSIerには、企業規模ごとのニーズを踏まえた商材ポートフォリオ構築が求められる。ランサムウェアの脅威に対抗するにはマルウェア対策だけでなく、アカウント管理やデータの搾取／悪用を防止するバックアップ／リストアといった多角的な視点が必要となる」と指摘している。
