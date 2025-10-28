この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ノークリサーチは2025年10月27日、「2025年版 中堅・中小企業のセキュリティ／運用管理／バックアップ利用実態と展望レポート」の調査結果を公表した。本調査は全国の年商500億円未満の中堅・中小企業1300社を対象に、2025年7〜8月に実施された。調査対象は、情報システムの導入や運用、製品選定・決裁に関与する責任者層。

ランサムウェアによるサイバー攻撃が日本各地で発生しており、医療や教育といった産業に大きな被害を与えている。2025年7月には、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）が国家サイバー統括室（NCO）に改組され、指揮命令系統や体制を強化した。10月に発足した高市政権では経済安全保障政策を打ち出しており、ノークリサーチは「サプライチェーンの多元化／強靭（きょうじん）化が進む」と予想。「国内産業を支える中堅・中小企業のセキュリティ基盤強化が不可欠だ」としている。

こうした背景で行われた同調査の主な内容は下記の通り。

VPN・ZTNAのニーズは中堅企業ではピークを過ぎた。中小は？