長年Windows 10を使ってきた人にとって、デスクトップから［PC］アイコン（旧：［マイコンピューター］アイコン）が消えたことや、［スタート］メニューの大幅なデザイン変更は、作業効率を下がる要因になりがちだ。そこで本Tech TIPSでは、デスクトップの象徴である［PC］アイコンを復活させる方法や、［スタート］メニューに「コントロールパネル」などのよく使う項目を追加する設定方法を紹介する。
対象：Windows 11
Windows 10のサポートが終了してWindows 11へ移行したことで、新しいデザインに戸惑っているユーザーは少なくないだろう。特に、長年Windows 10を使ってきた人にとって、デスクトップから［PC］アイコン（旧：［マイコンピューター］アイコン）が消えたことや、［スタート］メニューの大幅なデザイン変更は、作業効率を下がる要因になりがちだ。
しかし、Windows 11は自分好みにカスタマイズできる自由度が意外と高い。そこで本Tech TIPSでは、デスクトップの象徴である［PC］アイコンを復活させる方法や、［スタート］メニューに「コントロールパネル」などのよく使う項目を追加する設定方法を紹介する。これだけでも、Windows 11は格段に使いやすくなるはずだ。
Windows 11のデフォルトのデスクトップは、左上に［ごみ箱］アイコンと［Microsoft Edge］のショートカットアイコン、下側にタスクバーが表示されただけのシンプルなデザインとなっている。目的のフォルダを開きたい場合は、タスクバーにピン留めされているエクスプローラーを起動しなければならず面倒である。やはり、すぐにストレージにアクセスできる［PC］アイコンがデスクトップにあると便利だ。
そこで、デスクトップに［PC］アイコンを表示する手順を紹介しよう。
これで、［PC］アイコンがデスクトップに復活する。
［デスクトップアイコンの設定］ダイアログでは、他に「ネットワーク」や「コントロールパネル」などにチェックを入れて、これらをデスクトップに表示することも可能だ。
Windows 11では、Windows 10からさらに「コントロールパネル」から「設定」アプリにシステム設定の項目の移動が進んでいる。それでも、「コントロールパネル」へのアクセスが不要になったわけではない。例えば、「バックアップと復元」などは、いまだに「コントロールパネル」からしか呼び出すことができないからだ。
しかし、Windows 11では、「コントロールパネル」へのアクセスが面倒になっており、［スタート］メニューの「すべて」画面で［Windowsツール］を選択、そこから「コントロールパネル」を開く必要がある。タスクバーにある検索入力ボックスに「cont」などと入力して起動した方が素早く開けるくらいだ。
「コントロールパネル」などの頻繁に使う設定機能は、［スタート］メニューにピン留めしておくとよい。
Windows 11 2025 Update（バージョン25H2）では、［スタートにピン留めする］を表示するには、［開く］の下にある［ｖ］をクリックして展開する必要がある点に注意してほしい。
「コントロールパネル」は「cont」、「ディスククリーンアップ」は「dhi」で検索可能だ。ただし、この方法では「コントロールパネル」内にある設定項目はピン留めできないので、常にピン留めした「コントロールパネル」から呼び出す必要がある。「コントロールパネル」内の項目を［スタート］メニューに追加したい場合は、「コントロールパネル」を開いてピン留めしたい項目を右クリックして、［スタートにピン留め］を選択するとよい。ただし、全ての項目がピン留めできるわけでない点に注意してほしい。
これで［スタート］メニューの「ピン留め済み」に「コントロールパネル」などが表示されるようになる。ただし、「ピン留め済み」の項目が多いと、「次のページ」をクリックしないと表示されず、頻繁に呼び出す場合は少し不便だ。
そのような場合は、2ページ目以降の項目のアイコンを上側にドラッグすると、1ページ目に移動できる。
［ダウンロード］フォルダや［ドキュメント］フォルダなど、頻繁に開くことがあるフォルダは、［スタート］メニューの［電源ボタン］アイコンの横に、それらを開くためのアイコンを表示させると便利だ。
ここでは、以下の項目のスイッチを「オン」にしておくと便利だ。
ここで取り上げた設定は、Windows 11のパフォーマンスを向上させるものではないが、日々の操作における「ストレス」や「無駄な時間」を大幅に削減できるものだ。［PC］アイコンを復活させ、［スタート］メニューを最適化すれば、Windows 11は格段に使いやすくなるだろう。
