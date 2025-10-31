連載目次

［スタート］メニューのカスタマイズで自分好みのWindows 11にする

Windows 10のサポートが終了してWindows 11へ移行したことで、新しいデザインに戸惑っているユーザーは少なくないだろう。特に、長年Windows 10を使ってきた人にとって、デスクトップから［PC］アイコン（旧：［マイコンピューター］アイコン）が消えたことや、［スタート］メニューの大幅なデザイン変更は、作業効率を下がる要因になりがちだ。

しかし、Windows 11は自分好みにカスタマイズできる自由度が意外と高い。そこで本Tech TIPSでは、デスクトップの象徴である［PC］アイコンを復活させる方法や、［スタート］メニューに「コントロールパネル」などのよく使う項目を追加する設定方法を紹介する。これだけでも、Windows 11は格段に使いやすくなるはずだ。

デスクトップに［PC］アイコンを復活させる

Windows 11のデフォルトのデスクトップは、左上に［ごみ箱］アイコンと［Microsoft Edge］のショートカットアイコン、下側にタスクバーが表示されただけのシンプルなデザインとなっている。目的のフォルダを開きたい場合は、タスクバーにピン留めされているエクスプローラーを起動しなければならず面倒である。やはり、すぐにストレージにアクセスできる［PC］アイコンがデスクトップにあると便利だ。

そこで、デスクトップに［PC］アイコンを表示する手順を紹介しよう。

■操作手順 ［スタート］ボタンを右クリックして、表示されたクイックアクセスメニューで［設定］を選択する 左ペインで［個人用設定］を選択し、右ペインの［テーマ］をクリックする 「関連設定」欄の［デスクトップアイコンの設定］をクリックする ［デスクトップアイコンの設定］ダイアログが開くので、「デスクトップアイコン」欄の［PC］アイコンに当たる「コンピューター」にチェックを入れる ［適用］または［OK］ボタンをクリックする



これで、［PC］アイコンがデスクトップに復活する。

［デスクトップアイコンの設定］ダイアログでは、他に「ネットワーク」や「コントロールパネル」などにチェックを入れて、これらをデスクトップに表示することも可能だ。

デスクトップに［PC］アイコンが表示されるようになる。この［PC］アイコンをダブルクリックすると、エクスプローラーが「PC」を開いた状態で起動する。

［スタート］メニューに「コントロールパネル」などを追加する Windows 11では、Windows 10からさらに「コントロールパネル」から「設定」アプリにシステム設定の項目の移動が進んでいる。それでも、「コントロールパネル」へのアクセスが不要になったわけではない。例えば、「バックアップと復元」などは、いまだに「コントロールパネル」からしか呼び出すことができないからだ。 しかし、Windows 11では、「コントロールパネル」へのアクセスが面倒になっており、［スタート］メニューの「すべて」画面で［Windowsツール］を選択、そこから「コントロールパネル」を開く必要がある。タスクバーにある検索入力ボックスに「cont」などと入力して起動した方が素早く開けるくらいだ。 「コントロールパネル」などの頻繁に使う設定機能は、［スタート］メニューにピン留めしておくとよい。 ■操作手順 タスクバーにある検索入力ボックスでピン留めしたい機能名を入力する 検索結果の［スタートにピン留めする］をクリックする

［スタート］メニューの「ピン留め済み」欄に「コントロールパネル」が追加される。

「コントロールパネル」は「cont」、「ディスククリーンアップ」は「dhi」で検索可能だ。ただし、この方法では「コントロールパネル」内にある設定項目はピン留めできないので、常にピン留めした「コントロールパネル」から呼び出す必要がある。「コントロールパネル」内の項目を［スタート］メニューに追加したい場合は、「コントロールパネル」を開いてピン留めしたい項目を右クリックして、［スタートにピン留め］を選択するとよい。ただし、全ての項目がピン留めできるわけでない点に注意してほしい。 これで［スタート］メニューの「ピン留め済み」に「コントロールパネル」などが表示されるようになる。ただし、「ピン留め済み」の項目が多いと、「次のページ」をクリックしないと表示されず、頻繁に呼び出す場合は少し不便だ。 そのような場合は、2ページ目以降の項目のアイコンを上側にドラッグすると、1ページ目に移動できる。 ピン留めしたアイコンを1ページ目に移動する

ピン留め済みした項目が多いと、2ページ目に追加されることがある。よく使う項目の場合、アイコンを上側にドラッグして1ページ目に移動するとよい。

［スタート］メニューに［ダウンロード］フォルダなどのショートカットを表示する ［ダウンロード］フォルダや［ドキュメント］フォルダなど、頻繁に開くことがあるフォルダは、［スタート］メニューの［電源ボタン］アイコンの横に、それらを開くためのアイコンを表示させると便利だ。 ■操作手順 「設定」アプリを起動し、［個人用設定］−［スタート］−［フォルダー］を選択する フォルダー」画面で［電源ボタン］アイコンの横に表示させたい項目のスイッチを「オン」にする

［スタート］メニューの［電源ボタン］アイコンの左側にスイッチを「オン」にした項目のアイコンが追加される。このアイコンをクリックすると、「設定」アプリが起動したり、［ダウンロード］フォルダなどが開いた状態でエクスプローラーが起動したりするようになる。

ここでは、以下の項目のスイッチを「オン」にしておくと便利だ。 設定 ：「設定」アプリへのアクセスが早くなる

：「設定」アプリへのアクセスが早くなる エクスプローラー ：エクスプローラーを即座に開けるようになる

：エクスプローラーを即座に開けるようになる ドキュメント／ダウンロード ：頻繁にアクセスするフォルダがすぐに開けるようになる

：頻繁にアクセスするフォルダがすぐに開けるようになる ネットワーク：ネットワーク設定や共有フォルダへのアクセスに便利 ここで取り上げた設定は、Windows 11のパフォーマンスを向上させるものではないが、日々の操作における「ストレス」や「無駄な時間」を大幅に削減できるものだ。［PC］アイコンを復活させ、［スタート］メニューを最適化すれば、Windows 11は格段に使いやすくなるだろう。