対象：Windows 11



セーフモードを開くための起動時の［F8］キーを復活させる

Windows 11では、障害が発生した際の復旧に便利な「セーフモード」にする方法が面倒になっている。以前は、起動時に［F8］キーを押すとセーフモードにする画面が表示されたのだが、この機能が無効化されている。そこで、コマンドを使って、この［F8］キーを復活させる用法を紹介しよう。



Windows 11では、システムが起動しなくなった場合、何度も起動をわざと失敗させるか、設定アプリから「回復」メニューを経由して、「セーフモード」に入る必要がある。この手順は煩雑で、特にシステムが深刻なエラーを抱えている際にはイライラさせられるものだ。

Windows 7以前では、起動中に［F8］キーを連打するだけで、即座にセーフモードや詳細ブートオプションを呼び出す機能があったが、Windows 8で廃止されている。

しかし、Windowsの「ブート構成データ（Boot Configuration Data：BCD）」を操作することで、［F8］キーを押してセーフモードのメニューを復活させることができる。これは、システムトラブルの際に起動時間を短縮し、迅速に診断を開始するのに便利な機能だ。

そこで本Tech TIPSでは、BCDを操作して、［F8］キーでセーフモードメニューを表示可能にする方法を紹介する。

ただし、この操作は、システムのブート構成を変更するため、管理者権限が必要で、なおかつコマンドの入力ミスはシステム起動に関わる重大な問題を引き起こす可能性がある。そのため、必ず正確に実行しなければならない点に注意してほしい。

ステップ1：管理者権限でコマンドプロンプトを起動する

［スタート］ボタンを右クリックするか、［Windows］＋［X］キーを押して、クイックアクセスメニューを開き、［ターミナル（管理者）］を選択して、管理者としてWindowsターミナルを起動する。

PowerShellなど、コマンドプロンプト以外のターミナルが開いている場合は、［ｖ］アイコンをクリックして、［コマンドプロンプト］を選択して、コマンドプロンプトを開く。PowerShellでは、互換性やエンコーディングの問題でエラーになる可能性があるため、確実なコマンドプロンプトを選択するとよい。

【注意】BitLockerの回復キーを調べておく

セーフモードで起動する際、BitLockerの回復キーの入力が求められることがある。Microsoftアカウントでサインインしている場合、Windows 11 Homeであっても、自動的にBitLockerによる暗号化が実施されるためだ。

そこで、事前にBitLockerの回復キーを調べてメモしておいた方がよい。回復キーを調べる方法は、Tech TIPS「BitLockerの回復キーが分からない場合の確認方法【Windows 10／11】」を参照してほしい。