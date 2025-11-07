この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターの「アクセス制御リスト」（Access Control List：ACL）を削除する「Remove-VMNetworkAdapterAcl」コマンドレットです。

Remove-VMNetworkAdapterAclコマンドレットとは？

Hyper-Vの仮想スイッチはさまざまなネットワーク機能を仮想マシンに提供しており、仮想マシンに対する通信を制御するACLによるアクセス制御にも対応しています。

ACLを追加すると仮想マシンの通信をフィルタリングできますが、役目を終えたACLは削除されるべきです。利用されないACLの放置は無用な障害を招く恐れもあるため、メンテナンス作業で削除する必要があります。

「Remove-VMNetworkAdapterAcl」は、仮想マシンのネットワークアダプターに対して設定されたACLを削除するコマンドレットです。

ACLには「標準ACL」と「拡張ACL」の2種類があることは本連載144回の「Get-VMNetworkAdapterAcl」コマンドレットでも触れましたが、Remove-VMNetworkAdapterAclは標準ACLを削除するためのコマンドレットになります。

【注】Remove-VMNetworkAdapterAclコマンドレットは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）の「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Remove-VMNetworkAdapterAclコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -VMName 仮想マシン名を指定する -VMNetworkAdapter リソースオブジェクトとして仮想ネットワークアダプターを指定する。省略可能 -VMNetworkAdapterName 仮想ネットワークアダプター名を指定する。省略可能 -ManagementOS ホストOS用の仮想ネットワークアダプターのACLを削除したい場合に指定する。省略可能 -Action ACLのアクション（Allow/Deny/Meter）を指定する -Direction ACLの方向（Inbound/Outbound/Both）を指定する -LocalIPAddress ローカルコンピュータのIPアドレスを指定する。省略可能 -LocalMacAddress ローカルコンピュータのMAC（Media Access Control）アドレスを指定する。省略可能 -RemoteIPAddress リモートコンピュータのIPアドレスを指定する。省略可能 -RemoteMacAddress リモートコンピュータのMACアドレスを指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想ネットワークアダプターのACLを削除する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターのACL設定を削除する

必須オプションは「-VMName」オプションと「-Action」オプション、それに「-Direction」オプションですが、Remove-VMNetworkAdapterAclコマンドレットは削除するACLをアドレスも含めて指定する必要があるため、現在設定されているACLを参照してアドレスなどを指定して実行します（画面1）。