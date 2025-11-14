連載目次

対象：Googleフォーム＋Googleスプレッドシート（Windows 11）



セミナーやイベント開催時、参加者名簿の作成は非常に手間のかかる作業である。顧客リストや登録者リストからの抽出、メール案内、そして返信メールの確認と参加希望者のまとめ――これらの手作業に煩わしさを感じている担当者は多いのではないだろうか。

こうした手作業にはミスがつきものであり、リストへの記載漏れが発生しやすい。返信メールが迷惑メールフォルダに誤分類され、参加者がリストから漏れてしまい当日トラブルになる、といった事故も起こり得る。

さらにセミナーの場合、セミナーでは講演者の評価や質問を受け付けるアンケートを実施するケースも多い。アンケートを紙ベースで実施した場合、その後の集計作業はさらに煩雑になる。

これら一連の面倒な作業は、GoogleフォームとGoogleスプレッドシートを連携させることで、回答の収集からデータ集計までの流れを自動化でき、大幅な省力化が可能になる。

本Tech TIPSでは、Googleフォームによるフォームの作成から公開、そしてGoogleスプレッドシートとの連携による集計作業までの手順を解説する。ここでは、製品発表イベントの参加者を募集するケースを例に進める。

Googleフォームでフォームを作成する

Googleフォームを使って、回答用のフォームを作成しよう。回答は、シンプルに「氏名」「メールアドレス」「参加の可否」とする。フォームには、アンケートや自由回答欄も作成可能だ。

フォームは以下の手順で作成できる。

■操作手順 Webブラウザを起動し、アドレスバーに「form.new」と入力して、［Enter］キーを押す WebブラウザにGoogleアカウントでログインしていない場合はログインが要求されるので、Googleアカウントでログインする 「無題のフォーム」ページが開いたら、［新しいGoogleフォームのご紹介］ダイアログの［スキップ］をクリックする（初回のみ表示される） 「無題のフォーム」となっているフォームのタイトル部分をクリックして、「○○製品発表会のご案内」など分かりやすいタイトルを付ける タイトルの下にある「フォームの説明」欄に、日時や会場などを入力する 回答欄の「無題の質問」をクリックして、質問項目を設定する 質問内容に合わせて、「ラジオボタン」「チェックボックス」「プルダウン」「記述式（短文）」などから入力フォームを選択する 必須な質問項目には、「必須」のスイッチを「オン」にしておく 作成した回答欄の右側にあるツールバーの［＋］アイコンをクリックして質問を追加する 同様の手順で「メールアドレス」「参加の可否」に対する質問を作成する フォームに必要な回答欄が作成できたら、左上の「無題のフォーム」をクリックしてフォームのファイル名をタイトルと同じにする



これでイベントの参加の可否を回答してもらうフォームが作成できる。

作成したフォームをGoogleスプレッドシートに自動連携する

作成したフォームを集計するためのGoogleスプレッドシートに連携する設定をしよう。