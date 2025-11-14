この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Microsoftは2025年10月28日（米国時間）、自然言語で要件を伝えるだけで、アプリケーションとワークフロー、AI（人工知能）エージェントを構築できる機能をAIアシスタント「Microsoft 365 Copilot」に統合した。

「Microsoft Outlook」「Microsoft Teams」「Microsoft SharePoint」「Microsoft Planner」といった「Microsoft 365」のサービスと連携し、「ServiceNow」「Atlassian Jira」といった外部システムにも接続できる。

Microsoft 365 CopilotのAIエージェントで何ができる？

新しいエージェント「App Builder」「Workflows」、チャットbot型のアシスタント設計ツール「Microsoft Copilot Studio」の3つのツールにより、データベース設計やコーディングなしで業務アプリケーション開発、ワークフロー自動化、問い合わせ対応のAIエージェント構築が可能になる。

例えば、製品リリース準備のユースケースでは、App Builderでマイルストーン追跡、タスク割り当て、進捗（しんちょく）ダッシュボードを持つアプリケーションを作成できる。Workflowsでは毎週月曜日にTeamsでローンチ締め切りと主要タスクを更新したり、承認期限のリマインダーをTeamsチャネルに投稿したりといったことを自動化できる。Copilot Studioで構築したエージェントは、「次のマイルストーンは何か」「クリエイティブアセットをどう提出するか」「ローンチイベントはいつか」といった質問に、SharePointのリソースやTeamsの会話を参照して回答できる。

App Builderでアプリケーション構築

App Builderはアプリケーションの作成を会話で進めるエージェントだ。ダッシュボード、チャート、計算機、リストなどのインタラクティブ要素を提案、生成したり、コメントで指示するだけで修正点を即座に反映したりできる。Microsoft 365のドキュメント、プレゼンテーション、スプレッドシート、ノートの内容に基づき、「Microsoft Lists」（データ管理サービス）をバックエンドに新規データを生成、保存できる。配布はリンク共有と同等の手軽さなので、部門やチーム内で迅速に展開できるという。 Workflowsでワークフロー自動化 Workflowsは、ワークフローを自然言語の指示から組み立てるエージェントだ。メール送信、リマインド、カレンダー調整などをOutlookやTeams、SharePoint、Plannerといったサービス間で連結し、自動フローに変換する。各ステップをリアルタイムで可視化し、手順の追加や分岐条件の調整も可能だ。個人の自動化に最適化でいる一方、Copilot Studioの「Agent Flows」（エージェント用ワークフロー基盤）と同一インフラ上で動作するので、エンタープライズ運用に耐える信頼性を確保する。 Copilot Studioで業務特化エージェント Copilot Studioは、指示文から構造化ロジックと明示的な手順を持つエージェントを生成する。社内のSharePoint、会議文字起こし、チャット、メール、ServiceNowやJiraといった外部システムに接続し、業務の根拠データに基づいて応答、実行できる。拡張が必要な場合はフル機能のCopilot Studioを利用することで、高度なワークフロー、モデル選択、マルチエージェントなどが可能になる構成だ。 Microsoft 365と同様のセキュリティやをコンプライアンス確保 Microsoft 365 Copilotのエージェントはユーザーのコンテキストを尊重し、個人の許可とロールベースのアクセス制御を適用することでガバナンスを支援する。全てのアクティビティーはMicrosoft 365のセキュリティやコンプライアンスに準拠して記録、管理され、組織のポリシーに沿った利用を確保する。管理者は「Microsoft 365 管理センター」で権限や公開範囲を横断的に制御でき、グループ単位でのきめ細かな配布や制限が可能だ。 フロンティアプログラムで提供開始 App BuilderとWorkflowsは、フロンティアプログラム （Microsoftの新機能早期アクセスプログラム）参加企業のMicrosoft 365 Copilotユーザーに向けてAgent Storeから提供される。