連載目次

対象：Windows 11



「Shellコマンド」完全活用マニュアル

Windows OSの操作で、マウスで設定画面の階層移動や、長いファイルパスのコピー＆ペーストに煩わされることはないだろうか。もしそうであれば、フォルダや機能に一瞬でアクセスできる「Shellコマンド」を活用するとよい。そこで本Tech TIPSではShellコマンドの使い方と呼び出せる主な機能を紹介する。



Shellコマンドは、「ファイル名を指定して実行」（［Windows］＋［R］キー）やエクスプローラーのアドレスバーに直接入力することで、目的の場所に移動できるコマンドである。この活用術をマスターすれば、作業効率を劇的に向上させられるはずだ。

Shellコマンドは、「ファイル名を指定して実行」（［Windows］＋［R］キー）やエクスプローラーのアドレスバーに直接入力することで、目的の場所に移動できるコマンドである。この活用術をマスターすれば、作業効率を劇的に向上させられるはずだ。

そこで、本Tech TIPSではShellコマンドで呼び出せる主な機能とその使い方を紹介する。

Shellコマンドの使い方

Shellコマンドを使うには、主に4つの方法がある。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログを使う

［Windows］＋［R］キーを押して［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、Shellコマンド（例：「shell:Desktop」）を入力して、［Enter］キーを押す。これにより、エクスプローラーが起動し、Shellコマンドで呼び出したフォルダや機能が開かれる。

エクスプローラーのアドレスバーに直接入力する

エクスプローラーのアドレスバーにShellコマンドを入力し、［Enter］キーを押してもよい。同様に、Shellコマンドによって呼び出されるフォルダや機能が開く。

バッチファイルを作成する

よく使うフォルダや機能をワンクリックで開きたい場合、バッチファイルを作成しておくと、いちいちshellコマンドを入力せずに済むので便利だ。

バッチファイルを作成して配置したいフォルダをエクスプローラーで開き、右クリックメニューの［新規］−［テキストドキュメント］を選択し、テキストファイルを作成する。ファイル名は、例えば［デスクトップ］フォルダを開くバッチファイルを作成するのであれば、「Desktop.txt」などにしておくとよい。