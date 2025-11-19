この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

paizaは2025年11月10日、2027年に卒業予定（以下、27卒）のITエンジニア志望学生を対象にした「生成AI時代の就職活動とキャリアに関する意識調査」のレポートを公開した。

「AIネイティブ世代」の96.5％が「AIの発展が自身のキャリアに影響する」と認識

「あなたの将来のキャリアに、AI技術の発展が与える影響はどの程度だと考えていますか」という問いに対し、73.6％が「非常に大きい影響を与える」と回答。「ある程度の影響を与える」（22.9％）と合わせると、ほぼ全員（96.5％）が、自身のキャリアにおいてAIの発展を強く意識していることが示されている。

同社の過去調査によると、27卒学生は生成AI利用率が既に90.4％に上っており、同社は「AIネイティブ世代」と表現している。AIネイティブ世代にとって、生成AIは既に学習や情報収集に不可欠な存在。AIを「脅威」ではなく、自身のキャリアを形成する上で「避けられない、巨大な変化の要因」と認識していることが伺えるという。

paizaは「AIを前提としたキャリア設計を行うエンジニア志望学生に対し、企業側も具体的なAI戦略と育成方針を示すことが重要だ」としている。

約8割が、AIへの取り組み状況で企業を選ぶ