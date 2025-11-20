Microsoftは2025年11月11日（米国時間）、統合開発環境（IDE）「Visual Studio」の最新バージョン「Visual Studio 2026」の一般提供を開始した。

Visual Studio 2026は、無償の「Community」と有償の「Professional」「Enterprise」の3つのエディションがあり、公式サイトからダウンロードできる。2025年9月から「Insiders Channel」（旧称：Preview Channel）でプレビュー版が提供されていた。

Microsoftはこの1年間で、開発者から報告された5000件以上のバグを修正し、300件の機能リクエストを実装したと報告している。AI（人工知能）駆動型ツールが問題の特定と解決を加速させており、今後もVisual Studioの改善はこれまで以上のペースで進む見通しだという。

Visual Studio 2026では、パフォーマンスの向上、AI駆動開発の進化、ユーザー体験の再設計、「Visual Studio 2022」からのシームレスな移行、IDEとビルドツールの分離が行われている。

パフォーマンスの向上

起動が非常に高速化され、ユーザーインタフェース（UI）の応答も極めてスムーズになった。UIのハング（応答しない状態）は50％以上削減された。軽快でストレスのない操作が可能となっており、コーディングに集中できる。大規模なソリューションでも、読み込み時間がVisual Studio 2022よりも大幅に短縮されている。

大規模.NETソリューションがインタラクティブになるまでの読み込み時間は、Visual Studio 2026の方がVisual Studio 2022よりも大幅に短い（提供：Microsoft）

さらに、読み込み中も、UIの高い応答性は維持される。

Visual Studio 2026はVisual Studio 2022と比べて、大規模ソリューションの読み込み時にUIが応答しなくなる時間が半分に満たない（提供：Microsoft）

AI駆動開発の進化

Microsoftは、Visual Studio 2026について「『AIネイティブ』であり、世界初の『インテリジェント開発環境』だ」という。

新しいエージェントと綿密に統合されたAIを日常のワークフローに織り込み、デバッグ、テスト、パフォーマンスプロファイリングがより効率的になった。問題を直感的に診断し、ガイド付き分析情報を使用してコードを最適化して、バックグラウンドタスクを調整することで、より短時間でより多くの成果を挙げることが可能だ。新しいC#およびC++エージェントも提供される。

ユーザー体験の再設計

Fluent UIデザインシステムに合わせたインタフェースの更新により、IDE全体で調和の取れた最新の外観が導入され、使いやすさ、アクセシビリティー、視覚的な分かりやすさが向上している。

また、柔軟な新しい設定システムにより、合理的な使いやすいインタフェースが提供され、ツールとオプションのダイアログが最新設計に置き換えられた。これにより、Fluent対応UI、一元化された登録、改善された永続性といった機能が導入され、構成ワークフローの明確さ、一貫性、拡張性が強化されている。

シームレスな移行

Visual Studio 2026は、Visual Studio 2022のプロジェクトおよび拡張機能と完全な互換性がある。既存のソリューションを開いてすぐにコーディングでき、移行手続きは不要だ。Visual Studio 2022で動作する4000以上の拡張機能は、全てVisual Studio 2026でも動作する。このため、ワークスペース、ツール、プロジェクトはシームレスに移行されるという。

「GitHub Copilot」を活用したアプリケーションモダナイゼーション機能により、.NET 10や最新C++ビルドツールへの移行手順も提供する。GitHub Copilotの新しいC++機能は現在、プライベートプレビュー版が提供されている。

IDEとビルドツールの分離による月次更新

Visual Studio 2026では、IDEがビルドツールから分離された。これにより、.NETやC++のコンパイラに影響を与えることなく、いつでもVisual Studio本体をアップデートできるようになった。ツールチェーンを必要な限り長期間安定させたまま、Visual Studioの自動更新プログラムの配信を毎月受けられる。この更新プログラムでは、新機能、デザインの微調整、生産性向上が実現される。

Visual Studio 2026の新機能や機能強化の詳細は、Visual Studio 2026のリリースノートで紹介されている。