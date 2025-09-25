Microsoftは2025年9月18日（米国時間）、開発者向けブログで「Foundry Local」の使い方を公開した。Foundry Localは同社が同年5月に発表した機能で、この機能によって「Visual Studio Code」（以下、VS Code）でローカルAI（人工知能）モデルを用いたAIコーディングアシスタント「GitHub Copilot」が使えるようになる。

従来、AIアシスタントを使うには、AIモデルを動作させるための計算処理をクラウドサーバで実行しなければならなかった。この構造では開発者が作成したコードやプロンプトを外部に送信する必要があるため、データのプライバシーや利用料金が課題となっていた。Foundry LocalはAIモデルをPC上で実行できる仕組みを提供し、データを外部に送らずにAIアシスタントを利用できるようにする点が特徴だ。これによって、開発者は機密性が求められる業界やプロジェクトでもAIアシスタントを使えるようになる。

Foundry Localを使うには、まずVS CodeにGitHub Copilotと拡張機能「AI Toolkit for Visual Studio Code」（以下、AI Toolkit）を導入する。AIモデルの提供元として「Foundry Local via AI Toolkit」を指定すると、PC内のローカルモデルを選択できるようになる。必要に応じてAIモデルは自動でダウンロードされ、以降はオフラインで利用可能だ。

利用可能なAIモデルには、多言語処理やコード生成を得意とする「Qwen」、効率的な推論を重視する「Phi」、OpenAIの「GPT」などがある。

MicrosoftはFoundry Localの主な利点として以下を挙げている。

プライバシー保護 全てのデータ処理をPC内で完結させる

費用削減 クラウド利用料やデータ転送費用を削減できる

多様なAIモデル 開発者は用途に応じてAIモデルを切り替えたり、自前のAIモデルを追加したりできる

一元的なAIモデルの管理 AI ToolkitのインタフェースでAIモデルの追加、更新、切り替えができる

他ツールとのシームレスな連携 GitHub Copilotの拡張機能やVS Codeとスムーズに連携し、開発効率を高める

