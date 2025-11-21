Googleが「Gemini 3 Pro」を公開し、AIモデル競争はさらにヒートアップ。高度な思考、画面理解、複雑タスクの自動実行、コード生成など、多方面での性能向上が確認されている。記事後半では、今回の発表をどう読むべきか、筆者の視点からも解説する。
Google DeepMindは2025年11月18日（米国時間）、同社にとって「最もインテリジェント（知性的）なモデル」と位置付ける最新AIモデル「Gemini 3 Pro」を公開した。
思考力（リーズニング）、マルチモーダル理解力、エージェント実行能力、コーディング性能といった多方面で、従来モデルを大きく上回るとGoogle自身は説明しており、さらに、ランキングサイトであるLMArena（言語モデルを対象とした人間投票ベースの評価）では、執筆時点（2025年11月19日時点）においてText（文章）、WebDev（Web開発）、Vision（画像）の3部門で1位を獲得している。
ちなみに、Gemini 3 Proの公開前日にはxAIが「Grok 4.1」をリリースしており、一時はText部門で1位だったが、その翌日にはGemini 3 Proに追い抜かれた格好である（言語モデル界も世知辛いですね……）。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。
Deep Insider編集長の一色です。
言語モデルを提供する企業、特にGoogle、OpenAI、Anthropic、xAI、そして中国勢の間で、性能競争はますます熾烈（しれつ）になってきましたね。どの企業も短いスパンで次々と新モデルを投入し、ベンチマークの順位が日単位で入れ替わるほどで、まさに“AIモデル戦国時代”といった様相です。
その中でGoogleは「AIに全てを賭ける」という強い姿勢を明確にしており、今回のGemini 3の発表も、内容・情報量ともに“Googleの本気”がはっきりと伝わるものでした。
実際、Gemini 3は一般向けサービスだけでなく、Google検索のAIモードを含め、既に複数の領域で提供が始まっています。AIコーディング用途でも利用可能で、私が日常的に使っている「GitHub Copilot」でも「Gemini 3 Pro（公開プレビュー）」モデルが選択できるようになっています。
この他、CursorなどのAI開発ツールも次々に対応を発表しています。ある程度まで無料で試せるGoogle AI StudioのPlaygroundでも、「Gemini 3 Pro（公開プレビュー）」モデルを選択できるようになっており、開発者がすぐに実践活用しやすい状況です。
SNSの反応を見る限り、現時点では好意的な声が多い印象があります。Gemini 3 Proは（マルチモーダル）理解力が高いため、特にフロントエンド分野での“バイブコーディング”（厳密な仕様ではなく、イメージを伝えてコードを生成してもらうスタイル）との相性が良いようです。こうした開発が多い方は、メインモデルとしてしばらく使ってみる価値がありそうです。
また、Gemini 3 Proと同時に、Googleは新しいAIコードエディタ「Google Antigravity」（アンチグラビティ：反重力）も発表しました。今回はGemini 3 Pro以外にも多数の発表が重なっており、「情報量が多過ぎて追い切れない」と感じる方もいるかもしれません。まずは本稿で紹介した内容を押さえたら、次はGoogle Antigravityを試してみるのはどうでしょうか。
今回のGemini 3 Proの発表には、ここまで紹介した内容以外にも多くの情報が含まれていた。長くなるため、主要な項目だけを以下に箇条書きでまとめておく。なお、ここではGemini 3 Proに関する内容のみに絞っているため、それ以外の発表については割愛する。
※価格は今後変更される可能性もあるので、厳密にはGoogle公式ドキュメント「Gemini Developer API pricing」を参照してほしい。
