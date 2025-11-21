連載目次

Google DeepMindは2025年11月18日（米国時間）、同社にとって「最もインテリジェント（知性的）なモデル」と位置付ける最新AIモデル「Gemini 3 Pro」を公開した。

思考力（リーズニング）、マルチモーダル理解力、エージェント実行能力、コーディング性能といった多方面で、従来モデルを大きく上回るとGoogle自身は説明しており、さらに、ランキングサイトであるLMArena（言語モデルを対象とした人間投票ベースの評価）では、執筆時点（2025年11月19日時点）においてText（文章）、WebDev（Web開発）、Vision（画像）の3部門で1位を獲得している。

LMArenaのランキング画面をキャプチャしたもの（2025年11月19日時点）

左上がText（文章）、右上がWebDev（Web開発）、左下がVision（画像）の各部門のリーダーボードで、Gemini 3 Proは1位となっている。表内のScoreは、モデル同士が同じ課題で対戦し、その勝敗に基づいて決まるEloレーティング（回答の“強さ”を数値で表した指標）であり、値が高いほど多くの対戦で他のモデルより良い回答を出したことを意味する。



ちなみに、Gemini 3 Proの公開前日にはxAIが「Grok 4.1」をリリースしており、一時はText部門で1位だったが、その翌日にはGemini 3 Proに追い抜かれた格好である（言語モデル界も世知辛いですね……）。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の発表から技術の“今”を少し深く見ていく。