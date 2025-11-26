この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

総務省統計局は、統計リテラシー向上の取り組みとして、データサイエンスオンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」を2026年1月13日から開講することとし、2025年11月11日から受講者の募集を開始した。本講座は2017年6月に初めて開講し、これまで延べ約6万4000人が受講した。

無料で誰でも受講可能

開講期間は2026年1月13日から同年3月17日までを予定している。受講登録は講座紹介用のWebサイトから行う。登録料と受講料はいずれも無料で、誰でも受講できる。受講登録の締め切りは2026年2月23日までの予定だ。

学習期間は4週間、受講の前提条件は？