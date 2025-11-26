無料で「統計データの活用法」を学べるオンライン講座、総務省が受講生募集学習期間は4週間、受講の前提条件は？

総務省統計局は、統計リテラシー向上とデータサイエンス人材育成を目的に、無料で学べるオンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」を2026年1月13日から開講する。

» 2025年11月26日 13時00分 公開
　総務省統計局は、統計リテラシー向上の取り組みとして、データサイエンスオンライン講座「誰でも使える統計オープンデータ」を2026年1月13日から開講することとし、2025年11月11日から受講者の募集を開始した。本講座は2017年6月に初めて開講し、これまで延べ約6万4000人が受講した。

無料で誰でも受講可能

　開講期間は2026年1月13日から同年3月17日までを予定している。受講登録は講座紹介用のWebサイトから行う。登録料と受講料はいずれも無料で、誰でも受講できる。受講登録の締め切りは2026年2月23日までの予定だ。

学習期間は4週間、受講の前提条件は？

　講座では、政府統計の総合窓口「e-Stat」（政府統計の総合窓口）や、地図で統計を閲覧できる「jSTAT MAP」を使ったデータ分析に取り組む。普段メディアなどで耳にするGDP（国内総生産）統計をはじめとした、景気判断に用いられる統計を詳しく見ていくとともに、人口や雇用、賃金などに関する統計の見方も学べる。

受講の流れ（提供：総務省統計局

　学習期間は4週間。1回10分程度の講義動画（週5〜7回程度）を視聴し、各週の確認テストと最終課題に取り組む。

　受講の前提条件として、「Microsoft Excel」の基本的な操作（簡単な計算や関数、グラフ作成など）ができることが求められる。講義でjSTAT MAPの全機能を操作するためには、事前に「ユーザー登録」とユーザーIDの取得が必要だ。所定の基準（得点率60％以上）を満たすと、修了証が発行される。

