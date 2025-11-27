高性能半導体に「味の素」？ トイレの「TOTO」？ 半導体を支える知られざる意外な会社達

「味の素」といえば、うま味調味料はもちろん、最近では「冷凍餃子」などの冷凍食品でもおなじみ、日本を代表する食品企業です。実は、この味の素が高性能半導体を支える素材メーカーであることをご存じですか。今回は、半導体産業を支える意外な日本の企業を紹介します。



高性能半導体には「味の素」が欠かせない、といったらどう思いますか？ 半導体にうま味調味料が振りかけられているわけではありません。

「味の素」といえば、うま味調味料はもちろん、最近では「冷凍餃子」などの冷凍食品でもおなじみ、日本を代表する食品企業です。実は、この味の素が高性能半導体を支える素材メーカーであることをご存じでしょうか。

今回は、味の素をはじめ、半導体業界を裏で支える「意外な日本企業」を紹介しましょう。

高性能半導体でのシェアはほぼ100％、味の素が作る絶縁材

2021年の東京オリンピックの選手村で、アスリートが絶賛したという冷凍餃子を提供していたのが味の素。調味料だけにとどまらず、冷凍食品や飲料、サプリメント、ヘルスケア製品などを幅広く手掛けています。

その味の素の100％子会社に「味の素ファインテクノ」があります。この会社が製造する半導体向けの層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム（ABF）」は、高性能半導体における世界シェアがほぼ100％と独占状態にあるそうです。PC向けのCPUも、ゲーム機のGPUも、味の素の技術がなければ作れない――そう言っても過言ではないのです。

「なぜ食品メーカーが半導体向けの絶縁材料？」と不思議に思うかもしれませんが、ABF誕生の背景にうま味調味料が深く関係しているのです。

味の素のうま味調味料の主成分はグルタミン酸ナトリウムです。現在ではさとうきびなどを発酵させて、グルタミン酸を生成していますが、以前は原料を合成して作っていました。その研究開発の過程で、グルタミン酸を取り出した副産物としてエポキシ樹脂の「軟化剤」にできるものが発見されました。

また、グルタミン酸をグルタミン酸ナトリウムにする製造過程で、食塩から苛性ソーダ（水酸化ナトリウム）を生成するのですが、そのとき「塩素」が残ります。さらに、イノシンやグアノシンという別の核酸系調味料を生産する際に使われるオキシ塩化リンからリンが取り出せたのです。

エポキシ樹脂の軟化剤と、塩素から塩素化パラフィン（難燃剤）、リンからリン酸エステル（難燃剤）という、ABFのベースとなる樹脂添加剤が製造できたのです。つまり、ABFはうま味調味料の製造過程で生まれた副産物をうまく利用してできているのです。

層間絶縁材料って何よ？

そもそも、ABFって高性能半導体のどこに使われているのでしょうか。

パッケージに収められたプロセッサなどの中には、ICチップとプリント基板を接続するための「サブストレート」と呼ばれるものがあります。ABFは、このサブストレートで使われています。配線の上にABFを重ね、次の層に接続したい部分をレーザーで穴を開け、さらに新しい銅メッキを施し、ABFを重ねる、という工程を繰り返すことで絶縁層と導体層を1層ずつ積み上げていく「ビルドアップ構造」を持つサブストレートが出来上がります。