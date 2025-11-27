Google、NotebookLMに自律的な調査機能「Deep Research」追加　 調査、分析業務を効率化「Google スプレッドシート」や「Microsoft Word」にも対応

GoogleはAIで情報を要約、整理するツール「NotebookLM」において、調査・分析業務を効率化する「Deep Research」機能を追加した。Google スプレッドシートやMicrosoft Wordなど対応するファイル形式も拡充した。

» 2025年11月27日 08時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　Googleは2025年11月13日（米国時間）、ドキュメントやWebサイト、動画データなど多様な形式の情報をAI（人工知能）技術で要約、整理するツール「NotebookLM」において、「Deep Research」機能追加およびサポートするファイル形式の拡充を発表した。

画像（提供：Google） （提供：Google）

調査、分析業務を効率化

　新たに利用可能になったNotebookLMのDeep Researchは、ユーザーの指示に基づき、数百のWebサイトを自動的に閲覧、分析してレポートを作成する機能だ。関連する記事や論文、Webサイトを推薦する他、ユーザーが指定したサイトや領域を優先的に調査できる。

　「数分で構造化されたレポートを生成する点が特徴で、生成されるレポートは出典情報とともにNotebookLMに直接追加できる」（Google）

　同機能では、以下の2つのモードを選択できる。

  • Fast Research：情報を迅速にスキャンし、即座にソースを確認・インポートするモード
  • Deep Research：詳細な分析を実行するモード。バックグラウンドで実行されるため、ユーザーは並行して別の作業ができる

　また新たにNotebookLMに読み込み可能なファイル形式として「Google スプレッドシート」「Microsoft Word」がサポートされた他、「Googleドライブ」上のPDFおよびファイルについてもURLで直接指定できるようになった。

　Googleは「拡張されたファイル対応とDeep Researchによって、NotebookLMでの調査や知識整理がより柔軟かつ強力になる」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

人に頼れない今こそ、本音で語るセキュリティ「モダナイズ」
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。