Googleは2025年11月13日（米国時間）、ドキュメントやWebサイト、動画データなど多様な形式の情報をAI（人工知能）技術で要約、整理するツール「NotebookLM」において、「Deep Research」機能追加およびサポートするファイル形式の拡充を発表した。

新たに利用可能になったNotebookLMのDeep Researchは、ユーザーの指示に基づき、数百のWebサイトを自動的に閲覧、分析してレポートを作成する機能だ。関連する記事や論文、Webサイトを推薦する他、ユーザーが指定したサイトや領域を優先的に調査できる。

「数分で構造化されたレポートを生成する点が特徴で、生成されるレポートは出典情報とともにNotebookLMに直接追加できる」（Google）

同機能では、以下の2つのモードを選択できる。

Fast Research：情報を迅速にスキャンし、即座にソースを確認・インポートするモード

Deep Research：詳細な分析を実行するモード。バックグラウンドで実行されるため、ユーザーは並行して別の作業ができる

また新たにNotebookLMに読み込み可能なファイル形式として「Google スプレッドシート」「Microsoft Word」がサポートされた他、「Googleドライブ」上のPDFおよびファイルについてもURLで直接指定できるようになった。

Googleは「拡張されたファイル対応とDeep Researchによって、NotebookLMでの調査や知識整理がより柔軟かつ強力になる」と述べている。