連載目次

Windows 10を使い続ける“代償”と対策

システム管理者にとって、サポートが切れたオペレーティングシステム（OS）をネットワーク内に残すことは、非常に大きなリスクを伴う。そこで、2025年10月14日にサポートが終了し、更新プログラムの提供も停止した「Windows 10」を使い続ける場合に生じるセキュリティリスクと、やむを得ず使い続ける場合の対処法をまとめた。



昨今、大手企業に対するセキュリティ攻撃が頻発、業務が停止するなどの大規模な被害が発生している。サイバー攻撃の手口は類似犯罪を防ぐ観点からも公表されていないが、サーバだけでなく、クライアント（PC）を経由した攻撃も想定される。

そうした中、2025年10月14日（米国時間）に「Windows 10」のサポートが終了し、セキュリティ更新プログラムの無償提供も停止した。システム管理者にとって、サポートが切れたオペレーティングシステム（OS）をネットワーク内に残すことは、攻撃の侵入口になり得るため、非常に大きなリスクとなる。

そこで本稿では、Windows 10を使い続けるリスクを整理し、対策についてまとめてみた。

Windows 10を使い続けるリスク

Windows 10のサポートが終了したということは、Windows 10で重大な脆弱性（ぜいじゃくせい）が見つかっても、セキュリティ更新プログラムが無償提供されないことを意味する。これは、以下のような深刻なリスクに直結する。

脆弱性が攻撃されるリスクの増大

Windows 10はWindows 11と共通するモジュールも多い。そのため、Windows 10／11で新たな脆弱性が発見された場合、Windows 11に対してはセキュリティ更新プログラムが提供されて脆弱性が解消されるが、Windows 10は危険な状態のままとなってしまう。

当然ながら攻撃者は、公開されたWindows 11の脆弱性情報を悪用し、システムへの侵入やマルウェアの実行を試みる。特に、Windows 10はいまだに広く使われているため、脆弱性が発見されれば、その情報は瞬く間に攻撃者の間で共有され、すぐに攻撃に悪用されることになる。

脆弱性を悪用したWindows 10を標的とする攻撃のリスクは、Windows 11の比でなくなることが分かるだろう。

マルウェア・ランサムウェア感染リスクの増大

最新のマルウェアやランサムウェアは、既存のOSのセキュリティ対策をかいくぐるように進化している。サポートが継続しているOSであれば、更新プログラムによって防御能力が強化される。

Microsoftによれば、サポートが切れたWindows 10であっても、Microsoft Defender（Windowsセキュリティ）の検出機能と保護機能を可能な限り提供し続けるとしている（Microsoft Defender for Endpoint Blog「End of Windows 10 Support: What Defender Customers Need to Know」）。

ただし、脆弱性が解消されない状態では、Microsoft Defenderによるウイルス対策は限定的とならざるを得ない。一度感染すれば、クライアント（PC）を経由した攻撃が始まり、組織全体のネットワークに被害が拡大する可能性も高い点に注意する必要がある。

Microsoft Defenderのサポートは継続

Microsoftによれば、サポートが切れたWindows 10であっても、Microsoft Defender（Windowsセキュリティ）の検出機能と保護機能を可能な限り提供し続けるとしている。ただし、Microsoft Defenderだけでセキュリティが確保できるわけではない点に注意してほしい。



アプリケーションやデバイスのサポート終了によるセキュリティリスクの増大

OSのサポートが終了すると、サードパーティー製のアプリケーションやデバイスに対するベンダーのサポートも順次終了することが多い。アプリケーションやデバイスドライバに脆弱性が見つかっても解消されないため、この点でも脆弱性が攻撃されるリスクが高まることになる。

法的・コンプライアンス上の問題

多くの業界や規制において、使用するシステムを最新の状態に保つことや、セキュリティ更新プログラムを適用することが、コンプライアンス要件として定められている。サポート切れのWindows 10を使い続けることは、これらの要件を満たせない状態となり、監査での指摘やインシデント発生時の責任問題につながる。特に個人情報を取り扱うシステムでは、大きな問題となる可能性が高い。

Windows 10 PCを安全に使い続ける方法

上述のように何もしない状態でWindows 10を使い続けるのはリスクが高い。そこで、Windows 10 PCを安全に使い続ける方法について見ていこう。

Windows 11にアップグレードする

最も有効なのは、サポートが継続しているWindows 11にアップグレードすることだ。Windows 11のシステム要件を満たしたPCならば無償でWindows 10からWindows 11へのアップグレードが可能だ（Windows 10 The Latest「【Windows 10→11アップグレード最終案内】スムーズな移行を実現するための完全ガイド」参照のこと）。