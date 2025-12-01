この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターの「拡張アクセス制御リスト」（Extended Access Control List：拡張ACL）の設定を取得する「Get-VMNetworkAdapterExtendedAcl」コマンドレットです。

目次 Get-VMNetworkAdapterExtendedAclの概要 | 書式 | オプション 実行例 仮想マシンの仮想ネットワークアダプターの拡張ACL設定を取得する

ホストOSが使用する仮想ネットワークアダプターの拡張ACL設定を取得する



Get-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットとは？

Hyper-Vの仮想スイッチはさまざまなネットワーク機能を仮想マシンに提供しており、仮想マシンに対する通信を制御するACLによるアクセス制御にも対応しています。

本連載第144回の「Get-VMNetworkAdapterAcl」コマンドレットを解説した際、ACLにはレイヤー2（データリンク層）やレイヤー3（ネットワーク層）といったMAC（Media Access Control）アドレスベース、IP（Internet Protocol）アドレスベースでの指定が可能な「標準ACL」と、プロトコルや通信ポートといったレイヤー3、レイヤー4（トランスポート層）で制御可能な「拡張ACL」の2種類があると解説しました。

今回のGet-VMNetworkAdapterExtendedAclは、レイヤー3やレイヤー4での制御が可能な拡張ACLの設定を取得するコマンドレットです。

拡張ACLの設定対象は、標準ACLと同様、仮想マシンの仮想ネットワークアダプターであり、アクセス制御処理を行うのは仮想スイッチになります。

ACLの詳細については、別連載「今だからこそ学び直すHyper-V再入門」の第10回「いまさら聞けないHyper-Vネットワークの詳細（3）：仮想スイッチのQoS機能／アクセス制御機能」を参照してください。

【注】Get-VMNetworkAdapterExtendedAclは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）の「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Get-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -VMName 仮想マシン名を指定する。省略可能 -VMNetworkAdapter リソースオブジェクトとして仮想ネットワークアダプターを指定する。省略可能 -VMNetworkAdapterName 仮想ネットワークアダプター名を指定する。省略可能 -ManagementOS ホストOS用の仮想ネットワークアダプターの設定を取得したい場合に指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想ネットワークアダプターのACL情報を取得する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターの拡張ACL設定を取得する

Get-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットは必須オプションがないため、オプション指定なしで実行した場合は、Hyper-Vホスト上の全ての仮想ネットワークアダプターの拡張ACL設定を取得します（画面1）。なお、Get-VMNetworkAdapterExtendedAclコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。