Windows 11のタスクバーに潜む「使えるショートカット」

Windows 11のタスクバーにあるアイコンは、キーボードの特定キーと組み合わせることで、「新規ウィンドウの起動」「管理者権限での実行」「ウィンドウの高速切り替え」といった操作が可能だ。そこで本Tech TIPSでは、タスクバーアイコンの裏技的なショートカットを紹介する。



Windows 11では、アプリを実行したり、タスクバーにピン留めしたりすると、タスクバーにアプリのアイコン（ボタン）が表示される。このアイコンをクリックすることで、アプリの起動や、起動したアプリのウィンドウを閉じることができる。Windows OSの基本的な機能なので、この操作を知らない人はいないだろう。

しかし、Windows 11のタスクバーにあるこのアイコンは、単なるアプリの起動ボタンではない。キーボードの特定キーと組み合わせることで、「新規ウィンドウの起動」「管理者権限での実行」「ウィンドウの高速切り替え」という3つの操作を可能にする。そこで本Tech TIPSでは、この裏技的なショートカットを使いこす方法を紹介する。このショートカットを覚えれば、作業効率は劇的に向上するはずだ。

右クリックメニューを使いこなす

タスクバーにあるアイコンを右クリックすると、そのアプリ特有のメニューが表示される。

例えば、エクスプローラーの場合、上部に「ピン留め」欄があり、クイックアクセスにピン留めされているフォルダ名の一覧が表示される。その下には、新規のエクスプローラーを起動する［エクスプローラー］、タスクバーへのピン留めを有効／無効にする［タスクバーにピン留めする］もしくは［タスクバーからピン留めを外す］、［ウィンドウを閉じる］といったメニューが表示される。

エクスプローラーの右クリックメニュー

「ピン留め」欄には、クリックアクセスにピン留めされているフォルダが表示されるので、ここをクリックすることで直接これらのフォルダを開くことができる。



またGoogle Chromeの場合は、上部に「最近閉じたタブ」欄と「タスク」欄があり、その下にはGoogle Chromeを起動する［Google Chrome］、タスクバーへのピン留めを有効／無効にする［タスクバーにピン留めする］もしくは［タスクバーからピン留めを外す］、［ウィンドウを閉じる］といったメニューになる。「最近閉じたタブ」欄には閉じたタブの履歴が、「タスク」欄には新しいGoogle Chromeのウィンドウを開く、［新しいウィンドウ］［新しいシークレットウィドウ］がある。

Google Chromeの右クリックメニュー

「最近閉じたタブ」欄には閉じたタブの履歴が表示される。誤って閉じてしまった場合はここから素早く閉じたタブが復元できる。



アプリによっては、「ピン留め」欄や「タスク」欄はなく、アプリの起動とピン留めの設定といったシンプルなメニューになる場合もある。このようにアプリによるが、右クリックメニューを使うと、新しいウィンドウで起動したり、特定のフォルダやページを開いた状態でアプリを起動したりできるようになる。

応答しないアプリを強制終了する裏技

さらに、アプリが「応答なし」となった場合、右クリックメニューの［タスクを終了する］や［すべてのタスクを終了する］を選択することで、アプリを閉じることも可能だ。ただし、右クリックメニューに［タスクを終了する］を表示するには、「設定」アプリの「システム」−［詳細設定］（または「開発者向け」）画面を開き、「タスクバー」の「システムの終了」欄のスイッチを「オン」にしておく必要がある。もし、右クリックメニューに［タスクを終了する］が表示されない場合は、この設定を確認しよう。

新規ウィンドウを即座に開く

タスクバーのアイコンをクリックした場合、既に開いているウィンドウがアクティブになる。しかし、［Shift］キーを押しながらアイコンをクリックすると、既に開いているか否かにかかわらず、新しいウィンドウを即座に起動できる（アプリが複数のウィンドウを同時に開ける場合）。 新規ウィンドウを即座に開く

タスクバーのアイコンを［Shift］キーを押しながらクリックすると、既に開いているか否かにかかわらず、新しいウィンドウを即座に起動できる。

同様にアイコンをマウスのホイールボタンでクリックしても、新規ウィンドウが即座に起動可能だ。ただし、マウスによってはホイールボタンをサポートしていなかったり、専用ツールで別機能に割り当てられたりするので、全ての場合で有効でない点に注意してほしい。 管理者としてアプリを起動する システム設定に関わるファイル操作や、特定のアプリの動作変更を行う場合、管理者権限での起動が必要となることがある。通常は右クリックメニューから「管理者として実行」を選択するが、［Ctrl］＋［Shift］キーを押しながらクリックすれば、管理者権限でアプリが起動できるので、メニューを開く手間が省ける。 管理者としてアプリを起動する

［Ctrl］＋［Shift］キーを押しながらアイコンをクリックすると、［ユーザーアクセス制御（UAC）］ダイアログが表示される。このダイアログで［はい］ボタンをクリックすると、管理者としてアプリが起動する。

ウィンドウの高速巡回・切り替え 複数のExcelファイルなど同じアプリのウィンドウが複数開いている場合、［Ctrl］キーを押しながらアイコンをクリックすれば、順番にウィンドウが開き、アクティブになる。これにより、目的のウィンドウを探して切り替える操作を簡略化できる。 ウィンドウの高速巡回・切り替え（1）

［Ctrl］キーを押しながらアイコンをクリックすると、そのアプリの既存ウィンドウが順番に開く。 ▼ ウィンドウの高速巡回・切り替え（2）

ウィンドウが開いた状態でさらに［Ctrl］キーを押しながらアイコンをクリックすると、順番にウィンドウがアクティブになる。

数字キーによる高速起動の組み合わせ タスクバーのアイコンは、（［タスクビュー］アイコンの）左から順に［Windows］＋［1］キー、［Windows］＋［2］キー、……、［Windows］＋［0］キー（左から10番目のアイコン）といったように数字キーが割り当てられている。これに前述のキーを組み合わせることで、マウスを使わずにアプリ起動など下表の操作を実行できる。 操作方法 結果 ［Windows］＋［Shift］＋［数字］ 新しいインスタンスで起動 ［Windows］＋［Ctrl］＋［Shift］＋［数字］ 管理者権限でアプリを起動 ［Windows］＋［Ctrl］＋［数字］ 開いているウィンドウを巡回・切り替え 数字キーによる起動方法の組み合わせ

マウスが使えない状態になったような場合でも、タスクバーにピン留めしたアイコンのうち、左から10個まではキーボードだけで容易に起動できる。そのため、［設定］アプリやコントロールパネルなど緊急時・非常時に使いそうなアプリは、タスクバーの左側に寄せておくとよいだろう。