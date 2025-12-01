Googleは2025年11月19日（米国時間）、AIエージェントによる開発を前提にした新しい開発プラットフォーム「Google Antigravity」（以下、Antigravity）を発表した。大規模言語モデル（LLM）の進化によってコーディング支援が大きく変わる中、同社はAntigravityの提供によってIDE（統合開発環境）の在り方を再定義しようとしている。

コード生成AIの進化は、従来のIDEの役割そのものを見直すきっかけになっている。Googleの最新モデル「Gemini 3」は、コーディングエージェントによって実行可能な処理が一段と広がったことを象徴しており、「数年前のIDEとは全く異なる開発体験が求められるようになった」と同社は説明する。

Antigravityは、Googleのモデル群を中核にしたAI搭載IDEで、エージェントがブラウザ操作やタスク管理までを自律的に行える点が特徴だ。同社はAntigravityについて、エージェント時代のソフトウェア開発の拠点になる存在だと説明している。

背景には、エージェントの質的な変化がある。Gemini 3のような世代では、AIが複数の環境を跨いでタスクを継続できるレベルに近づきつつあるという。現時点では数日間連続で実行できる段階にはないものの、プロンプト単位のやりとりにとどまらず、タスク単位での協働へと、ユーザーとAIの対話が変わりつつある。

Antigravityの4要素

Antigravityは、「信頼」「自律性」「フィードバック」「自己改善」という4つのコンセプトを組み合わせており、エージェント時代に求められる新たなIDEの在り方だとGoogleは説明する。

1．信頼（Trust）

AIエージェント機能を備えた製品の多くは、両極端になりがちだった。エージェントが実行した操作を逐一表示してユーザーに負担を与えるか、どのような手順で到達したのかを示さないのかのいずれかだ。どちらの方式でも、エージェントの判断や処理をユーザーが十分に理解できず、信頼を得にくいという課題があった。

Antigravityはこの問題を解消するため、エージェントの動作をタスク単位で把握できるよう設計されているという。ユーザーは、タスク内でどのツールがどのように呼び出されたかを一覧で確認できる。エージェントが処理を進めると、タスクリストやスクリーンショット、ブラウザ操作の記録など、検証に使えるアーティファクト（成果物）が生成されるため、ユーザーはエージェントの意図や判断根拠を確認しやすくなる。

2．自律性（Autonomy）

Gemini 3のようなモデルが登場し、エージェントがエディタやブラウザ、ターミナルといったサーフェス（作業環境）で同時かつ自律的に動作できる時代に移行しつつある。こうしてエージェントが自律的に動作できるようになるほど、ユーザーとエージェントがより非同期的にやりとりできる仕組みが必要になる。

これを受けてGoogleは、“エージェントが環境に埋め込まれる”という従来の前提を転換し、エージェントの中に複数のサーフェスが埋め込まれるという「エージェントファースト」の構造を導入した。これは複数のエージェントを同時に動かし、それぞれの進行状況をまとめて管理する役割を果たす。

3．フィードバック（Feedback）

エージェントの作業に対し、Googleドキュメントのようにテキストやスクリーンショットへ直接コメントできる。フィードバックは非同期で行え、エージェントは作業を止めることなく修正を自律的に取り込む。

エージェントが作業の80％を完了できたとしても、残りの20％の作業にかかる労力が膨らめばそのエージェントは役に立たないものになる。Googleはエージェントの実行を止めずにフィードバックが反映されることで、エージェントを「完璧かゼロか」で判断する必要がなくなるとしている。

4．自己改善（Self-improvement）

作業履歴やフィードバックをナレッジベースとして蓄積する。エージェントは過去の成功パターンやコードスニペットを学習し、次のタスクの精度を向上させる。

Gemini 3に加え、ClaudeやGPT-OSSも選択可能

Google Antigravityの大きな特徴として、モデルの選択肢が挙げられる。Googleの最新モデルGemini 3だけでなく、競合であるAnthropicの「Claude Sonnet 4.5」やOpenAIの「GPT-OSS」も利用できる。Windows、macOS、Linuxに対応しており、公式サイトから無償でダウンロードして利用できる。