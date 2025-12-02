Amazon S3を狙うランサムウェア、「暗号鍵の悪用」でAWSも復号不能Trend Microが解説、S3を狙う攻撃手法

Trend Microは、Amazon S3を標的とする5種類のランサムウェア攻撃手法を解説した。特にSSE-Cなどユーザー提供鍵を悪用する手口は、AWS側でも復号不可能になるため警戒すべき脅威だという。

» 2025年12月02日 08時00分 公開
　クラウドで保管されているデータがランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃者の標的にされている。特に、企業の基幹データが集まるクラウドストレージ「Amazon Simple Storage Service」（Amazon S3）が狙われる傾向が強まっている。

　セキュリティベンダーTrend Microは2025年11月18日（米国時間）、Amazon S3を標的としたランサムウェア攻撃の分析結果を発表した。攻撃者はAmazon S3の仕様や、鍵管理サービス「AWS Key Management Service」（KMS）の機能を悪用し、データを暗号化または削除して身代金を要求する。

ランサムウェア攻撃に狙われやすいAmazon S3バケット

　攻撃者は、バックアップやソースコードなどの重要データが格納され、かつ書き込み権限（s3:PutObjectなど）などのアクセス制御が甘いバケットを優先的に探索する。中でも、以下の設定不備があるバケットは格好の標的となる。

狙われやすいバケット

  • バージョン管理が無効
    • 上書きや削除されたファイルを復元できない
  • オブジェクトロックが未設定
    • データの変更・削除を防止できない
  • MFA Deleteが無効
    • 多要素認証なしでデータを完全に削除できる
  • 書き込み権限の過剰付与
    • s3:PutObjectが付与されていると暗号化や上書きが容易になる

5つのS3ランサムウェアバリアント

バリアント1：デフォルトのAWS KMS鍵（SSE-KMS）の悪用

　2019年に公開されたPoC（概念実証）に基づく攻撃手法。攻撃者は自身のAWSアカウントで「誰でも暗号化に利用できる」KMS鍵を作成し、被害者バケット上のオブジェクトを暗号化。その後キー削除を予約し、削除期限（最低7日）までに身代金を要求する。

　ただし、実際の攻撃に用いられる可能性は低い。理由は以下の通り。

  • 鍵削除まで最低7日が必要
  • AWSサポート介入により復旧できる可能性がある
画像 KMS鍵を悪用する攻撃フロー図（提供：Trend Micro）

バリアント2：SSE-C（顧客提供鍵）の悪用

　攻撃者は書き込み権限を得たバケットに対し、「サーバサイド暗号化」（SSE-C）を指定してデータを上書きする。この際、攻撃者が手元で管理する暗号化鍵を使用するため、AWS側には鍵が保存されず、復号もできない。被害者もAWSサポートもデータを復元できなくなるため、極めて危険度が高い。

画像 SSE-Cを用いた攻撃フロー図（提供：Trend Micro）

バリアント3：S3データの窃取と削除

　認証情報を盗んだ攻撃者が、まずバケット内のデータを自身の環境に一括ダウンロード（窃取）し、その後に元のデータを全削除する手口。暗号化の手間が不要で実行が容易なため、多発している。バージョン管理やバックアップが不十分な場合、データは完全に失われる。

画像 データ窃取と削除の攻撃フロー図（提供：Trend Micro）

バリアント4：AWS KMS External Key Material（BYOK）の悪用

　AWS KMSの「外部キーマテリアル」（BYOK）を悪用する手法。攻撃者は自分で生成した鍵をAWSにインポートし、任意の短い有効期限を付与して暗号化に使用した後、期限切れでキーを失効させる。この結果、AWS側にも復号に必要な鍵が残らず、Amazon S3のデータはアクセス不能になる。

　実例は確認されていないが、潜在的に有効な攻撃経路とされている。

画像 BYOKを悪用する攻撃フロー図（提供：Trend Micro）

バリアント5：外部キーストア（XKS）の悪用

　鍵をAWS外に保存するXKSを悪用する攻撃。攻撃者はXKS用プロキシを自身の環境に構築し、AWSに「外部鍵ストア」として認識させた後、これを利用して暗号化を実行する。暗号化後、XKSプロキシを停止またはアクセス不能にすると、復号は不可能になる。

　こちらも実例はないが、構造上、実現可能性があると説明されている。

画像 XKSを悪用する攻撃フロー図（提供：Trend Micro）

