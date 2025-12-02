この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

クラウドで保管されているデータがランサムウェア（身代金要求型マルウェア）攻撃者の標的にされている。特に、企業の基幹データが集まるクラウドストレージ「Amazon Simple Storage Service」（Amazon S3）が狙われる傾向が強まっている。

セキュリティベンダーTrend Microは2025年11月18日（米国時間）、Amazon S3を標的としたランサムウェア攻撃の分析結果を発表した。攻撃者はAmazon S3の仕様や、鍵管理サービス「AWS Key Management Service」（KMS）の機能を悪用し、データを暗号化または削除して身代金を要求する。

ランサムウェア攻撃に狙われやすいAmazon S3バケット

攻撃者は、バックアップやソースコードなどの重要データが格納され、かつ書き込み権限（s3:PutObjectなど）などのアクセス制御が甘いバケットを優先的に探索する。中でも、以下の設定不備があるバケットは格好の標的となる。

狙われやすいバケット バージョン管理が無効 上書きや削除されたファイルを復元できない

オブジェクトロックが未設定 データの変更・削除を防止できない

MFA Deleteが無効 多要素認証なしでデータを完全に削除できる

書き込み権限の過剰付与 s3:PutObjectが付与されていると暗号化や上書きが容易になる

5つのS3ランサムウェアバリアント バリアント1：デフォルトのAWS KMS鍵（SSE-KMS）の悪用 2019年に公開されたPoC（概念実証）に基づく攻撃手法。攻撃者は自身のAWSアカウントで「誰でも暗号化に利用できる」KMS鍵を作成し、被害者バケット上のオブジェクトを暗号化。その後キー削除を予約し、削除期限（最低7日）までに身代金を要求する。 ただし、実際の攻撃に用いられる可能性は低い。理由は以下の通り。 鍵削除まで最低7日が必要

AWSサポート介入により復旧できる可能性がある KMS鍵を悪用する攻撃フロー図（提供：Trend Micro） バリアント2：SSE-C（顧客提供鍵）の悪用 攻撃者は書き込み権限を得たバケットに対し、「サーバサイド暗号化」（SSE-C）を指定してデータを上書きする。この際、攻撃者が手元で管理する暗号化鍵を使用するため、AWS側には鍵が保存されず、復号もできない。被害者もAWSサポートもデータを復元できなくなるため、極めて危険度が高い。 SSE-Cを用いた攻撃フロー図（提供：Trend Micro） バリアント3：S3データの窃取と削除 認証情報を盗んだ攻撃者が、まずバケット内のデータを自身の環境に一括ダウンロード（窃取）し、その後に元のデータを全削除する手口。暗号化の手間が不要で実行が容易なため、多発している。バージョン管理やバックアップが不十分な場合、データは完全に失われる。 データ窃取と削除の攻撃フロー図（提供：Trend Micro） バリアント4：AWS KMS External Key Material（BYOK）の悪用 AWS KMSの「外部キーマテリアル」（BYOK）を悪用する手法。攻撃者は自分で生成した鍵をAWSにインポートし、任意の短い有効期限を付与して暗号化に使用した後、期限切れでキーを失効させる。この結果、AWS側にも復号に必要な鍵が残らず、Amazon S3のデータはアクセス不能になる。 実例は確認されていないが、潜在的に有効な攻撃経路とされている。 BYOKを悪用する攻撃フロー図（提供：Trend Micro） バリアント5：外部キーストア（XKS）の悪用 鍵をAWS外に保存するXKSを悪用する攻撃。攻撃者はXKS用プロキシを自身の環境に構築し、AWSに「外部鍵ストア」として認識させた後、これを利用して暗号化を実行する。暗号化後、XKSプロキシを停止またはアクセス不能にすると、復号は不可能になる。 こちらも実例はないが、構造上、実現可能性があると説明されている。 XKSを悪用する攻撃フロー図（提供：Trend Micro）