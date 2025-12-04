この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

クラウドインフラサービス市場では、3大クラウドベンダーが依然として存在感を示しているが、Amazon Web Services（AWS）のシェアが減少するなど新たな動きも見られる。

調査会社Synergy Research Groupは世界のクラウドインフラサービス市場に関する2025年第3四半期（2025年7〜9月）のデータを公表した。第3四半期の市場規模（「IaaS」〈Infrastructure as a Service〉、「PaaS」〈Platform as a Service〉、ホステッドプライベートクラウドを含む）は1070億ドル（約16兆7990億円＜1ドル=約157円の為替レートで換算、以下同＞）となった。これは8四半期前（2年前）の680億ドルから大幅な拡大であり、過去12カ月の累計売上高は3900億ドル（約61兆2300億円）に達した。

特にIaaSとPaaSのパブリッククラウドが市場の大半を占め、前年同期比で30％の成長を見せている。ベンダー別のシェアでは「ネオクラウド」と呼ばれる事業者の成長が目立った。

AWSのシェアを奪う「ネオクラウド」とは