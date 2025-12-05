Check Point Software Technologiesは、「Microsoft Teams」でメッセージ改ざんや発信者偽装を可能にする4件の脆弱性を発見した。
セキュリティベンダーCheck Point Software Technologiesは、同社の脅威インテリジェンス部門Check Point Research（以下、CPR）が、コラボレーションツール「Microsoft Teams」に複数の脆弱（ぜいじゃく）性を発見したと発表した。攻撃者がチャットや通話の情報を改ざんし、経営幹部になりすまして不正な指示や決裁を偽装できる可能性があるという。Microsoftは報告を受け、2025年10月末までに4件の脆弱性を修正した。
CPRが確認したのは、以下4件の脆弱性だ。いずれもユーザー同士の信頼関係を逆手に取り、チャットや通話情報を操作できてしまう可能性がある。
CPRは、これらの脆弱性はシステムへの侵入ではなく「会話の侵害」を目的としたソーシャルエンジニアリング（人の心理を巧みに操って意図通りの行動をさせる詐欺手法）攻撃であると指摘。悪用された場合、金銭的な損失や社会的信用の失墜につながるだけでなく、組織の意思決定プロセスそのものをゆがめられる恐れがあると警告している。
CPRは、メールと同じように重要な業務基盤となったTeamsやSlackなどのコラボレーションツールを「重要インフラ」として防御設計する必要があると強調する。
組織が取るべき対策として、CPRは次の4点を挙げている。
Check Point Software Technologiesの製品脆弱性リサーチ部門責任者でチーフテクノロジストのオーデッド・ヴァヌーヌ氏は、今回の事例を「デジタル上の信頼の核心を突くもの」と位置付け、「目に見えることを信じてはいけない。検証することが重要だ」と警鐘を鳴らしている。
