「iMac」「iPod」そして「iPhone」。ご存じの通りこれらはAppleの製品名です。頭に「i〜」が付くと、Apple製品と認識している人も多いかもしれません。でも、「iPhone」が「iPhone」ではなかったとしたらどうでしょう。実は「iPhone」という名前は、Appleが自由に使える名前ではなかったのです。歴史的製品「iPhone」が、その名前を巡って繰り広げた、知られざる商標権ゴタゴタについて解説します。

実はAppleよりも先に「iPhone」が存在していた？

Appleが初代iPhoneを発表したのは2007年1月のことです。しかし、その7年前の2000年に、既に「iPhone」という名前は存在していました。ネットワーク機器ベンダーの「Infogear Technology」がVoIP（Voice over IP）電話機の名前として「iPhone」を使用しており、商標登録していました。

そのInfogear Technologyは、2000年にネットワーク機器大手のCisco Systemsに買収され、「iPhone」の商標権もCisco Systemsに移りました。AppleがiPhoneを発表した時点では、Cisco Systemsが「iPhone」の商標権を持っていたことになります。

iPhoneが発表されると、当然、Cisco Systemsは商標権の侵害であると訴えました。一方、Appleは「スマートフォンとVoIP電話機では異なる製品で競合するものではない」として、「iPhoneの名称は変更しない」と強気の姿勢を見せました。

Cisco Systemsは直ちに「商標権侵害」でAppleを提訴しました。iPhoneの発売を目前に控えたAppleにとっては、裁判によっては製品が出荷できなくなる可能性があるピンチを迎えてしまったのです。

歴史的な製品の船出は、いきなり法廷闘争から始まったのです。Appleがここで折れて、別の名前を採用していたら、今のiPhoneの成功はなかったかもしれませんね。

巨大企業間の商標紛争は、どちらも引くに引けず長引くものですが、この「iPhone戦争」は43日という異例の速さで終結しました。2007年2月21日には、両社が和解に達したと発表されました（Appleのプレスリリース「Ciscoとアップル、iPhoneの商標について合意」）。

AppleのCiscoとの商標合意に関するプレスリリース

AppleとCisco Systemsとの間で「iPhone」の商標についてわずか43日間で合意に至っています。和解の核心は、「両者は販売するそれぞれの製品にiPhoneの商標を全世界的に自由に使用することができます」というものでした。



和解の核心は、「両者は販売するそれぞれの製品にiPhoneの商標を全世界的に自由に使用することができます」というものでした。どちらか一方が名前を独占するのではなく、両社の所有権を認め合った上での「共存」するという形で決着したのです。その他の合意内容は公開されていないため、金銭のやりとりなどがあったのかは分かりません。

Cisco Systemsは、ヨーロッパでも「iPhone」の商標を保有していたので、この和解によってアメリカとヨーロッパでの商標権の問題は解決したことになります。

iPhoneを「アイホン」とは呼ばないで！

iPhoneの商標権に関する問題は日本でも起きました。