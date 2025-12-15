この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

AI（人工知能）がホワイトカラーの仕事を効率化しています。Googleの最新AI「Gemini 3」は、正確な日本語が書かれたプレゼンテーション資料を簡単に作れる、と大きな話題になりました。

面倒な仕事を代替してくれるのは、うれしい変化のはず。でも、「自分の仕事が奪われていくのでは……この先、飯を食えるんだろうか」と不安になっているホワイトカラーは、筆者だけじゃないと思います。

特に、若い皆さんの不安は相当のものでしょう。AIが進化し続ける時代をどう生き抜けばいいのか、考えてみます。

「若手の修行機会」をAIが奪っている

エンジニアの世界では、就職のハードルが上がっているそうです。理由はAIの進化だけではなさそうですが、AIも背景にあるようです。

最近、「27卒以降のITエンジニア就職って大変そうだよね」というブログが話題になりました。これによると「現在AIが代替している分野は、本来であれば新卒で入ったエンジニアが行っていたような領域」だそうです。

筆者は記者として2003年から働いてきましたが、この分野の仕事でも近いことが起きています。新人記者の最初の仕事である「リリース起こし」を、AIがある程度代替できるようになってきたからです。

リリース起こしは、企業が発表したニュースリリースを要約し、記事の体裁に整える作業。新人の最初の仕事であり、記事のスタイルを体にたたき込む修行でした。

20年前、新人だった筆者は、「リリース起こしの質が低い」と毎日デスクに怒られ、ボロボロに赤入れされていました。PCの新製品記事を書いたとき、ファンの直径が「35mm（ミリ）」なのに「35m（メートル）」と書いて激怒＆爆笑されたことはいまでも忘れません。

「背中を見て覚えろ」スタイルで鍛えられたため、「なぜここを直されたんだろう？」と疑問に思っても質問もできず、直された部分をファイリングし、繰り返し確認していました。半泣きになりながら。

Nano Banana Proで作った（以下、同）「昔の新人」。つらみが深い……

しかしいまは、ニュース記事を書く媒体の多くが、リリース起こしにAIを併用していると思われます。AIが書いたものをそのまま記事にはできませんが、新人に任せるよりはだいぶマシな草稿が完成するので、ちょっと手を入れれば掲載レベルにできます。新人はリリース起こしに1時間や2時間かかることもありますが、AIならかかって数分です。

その結果、「新人やインターンにリリース起こしのイロハを教えるより、AIにリリース起こしのプロンプトを覚えさせる方がラクで早い」という状態になってきています。

教育目的の指導でも「パワハラ」と非難されるリスクがある昨今、新人にパワハラと思われないよう、メンタルケアをしながら教えるよりも「AIに書かせた方が早い」のです。

AIの原稿は手直しが必須とはいえ、新人が頑張って書いた原稿をバッサリ直すよりよほど気楽です。直しながら「分かりづらい」「へたくそ」と悪態をついても、AIは傷つかないし。

こうした変化は」記者業界だけでなく、エンジニアや士業など、他の業界でも起きていると思います。新人の教育機会が奪われているのです。

AIを「最高の教師」にして上司を超えろ！

“いま”のホワイトカラー分野の新人は、どうしたらいいんでしょう？