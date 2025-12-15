連載目次

対象：Windows 11



Windows 11の診断ツール「リソースモニター」徹底活用

PCの動作が重くなったり、不調を感じたりしたら、多くの人はタスクマネージャーを起動して、CPUの使用率やメモリの使用量が異常に高くなっていないかどうかを確認するのではないだろうか。しかし、タスクマネージャーの示す情報だけでは、具体的に「何」が原因となっているのか分からないことも多い。そこで活躍するのがWindows 11の診断ツール「リソースモニター」だ。本Tech TIPSではリソースモニターを起動する方法から使用法まで解説しよう。



ここで真価を発揮するのがWindows 11の診断ツール「リソースモニター」だ。これは、タスクマネージャーのパフォーマンス機能を専門的に特化させたツールであり、より細かな情報を得ることができる。本Tech TIPSではリソースモニターを起動する方法から使用法まで解説しよう。

リソースモニターを使うべき理由

リソースモニターがタスクマネージャーよりも優れている点は、「どのプロセスが具体的に何をして悪さをしているか」を特定できる点にある。

例えば、ディスクの使用率が高くなっている場合、タスクマネージャーはディスク全体の使用率（％）と、各プロセスが使うディスクの転送速度（MB／秒）という大まかな情報しか示さない。

一方、リソースモニターの［ディスク］タブを開くと、どのプロセスがディスクを使っているか、どのファイルにアクセスしているか、どれだけの読み書き速度（I/O）が出ているか、といった情報が確認できる。

これにより、PCの動作が重い原因が、バックグランドで実行されているウイルススキャンなのか、特定のアプリケーションの不具合なのかを、ファイルの挙動からピンポイントで突き止められるのだ。

同様にネットワークにおいても、リソースモニターで［ネットワーク］タブを開くと、プロセスごとの送受信バイト数だけでなく、通信相手（IPアドレス）やパケット損失（％）などの極めて詳細な情報が得られる。

これにより、ユーザーが知らないうちに大量のデータを送信しているアプリケーションや、通信速度が遅い原因となっているサーバとの接続まで特定できる。隠れたバックグラウンド通信を見つける便利なツールだ。

リソースモニターではプロセスの通信相手も確認できる

各プロセスが通信している相手（IPアドレス）が確認できる。大量のデータを送信しているアプリケーションや、通信速度が遅い原因となっているサーバとの接続まで特定可能だ。



リソースモニターは、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークの全ての情報を、グラフとプロセスリストで同時に表示できる点も大きなアドバンテージだ。これにより、ディスク使用率が100％になったとき、その影響でCPUが待機状態になっていないかどうかなど、リソース間の相関関係を即座に把握できるため、高度な診断を可能にする。

リソースモニターの具体的な使い方

リソースモニターを起動するには、タスクマネージャーで［パフォーマンス］タブを開き、右上の［…］メニューを開いて、［リソースモニター］を選択する。また、［Windows］＋［R］キーを押して［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「名前」入力ボックスに「resmon」と入力して［Enter］キーを押してもよい。