Windows 11の「使いにくい」を即解決、デスクトップ最適化術

Windows 10からWindows 11にアップグレードして戸惑うのは、ユーザーインタフェースの大幅な変更だろう。特にWindows 11のデスクトップ周りは、洗練されたデザインになった半面、長年Windowsを使ってきたユーザーにとっては「あるべき場所に機能がない」「クリック数が増えた」といったストレスの原因にもなっている。

そこで本Tech TIPSでは、特に不満の声が多いポイントを厳選して、解決策を提示する。Windows 10から移行したばかりの人だけでなく、しばらくWindows 11を使っているが「何となく使いづらい」と感じている人にも役立つはずだ。

タスクバーの「中央揃え」を「左揃え」に戻す

長年Windows OSを使っていた人が、Windows 11を起動して最初に違和感を覚えるのが、画面中央に寄った［スタート］ボタンとアイコン類だ。

マウスポインターを無意識に左下へ走らせてしまい、空振りを繰り返しているユーザーも多いだろう。また、タスクバーにアイコンをピン留めしたり、複数のアプリケーションを起動してタスクバーにアイコンが表示されると、［スタート］ボタンの位置がどんどん左にずれていく使用も、位置記憶に頼る操作を妨げる要因だ。

こうしたユーザーは、［スタート］ボタンの位置をWindows 10と同じ「左下」に固定することで不満が解消できる。

■操作手順 「設定」アプリを起動する 左メニューで［個人用設定］を選択する 右ペインの「個人用設定」画面で［タスクバー］をクリックする 右ペインが「タスクバー」画面に切り替わったら、「タスクバーの動作」を展開する 「タスクバーの配置」欄のプルダウンリストで［左揃え］を選択する



これで［スタート］ボタンが左下に移動する。ただし、［スタート］メニュー自体はWindows 11のままなので使いにくいと感じるかもしれない。

なお、［スタート］メニューをWindows 10と同様のデザインに変更するには、「Open-Shell-Menu」や「ExplorerPatcher」といったフリーソフトウェアを使う必要がある（詳細は、Tech TIPS「Windows 11のスタートボタンが中央にあるのは嫌なので、左側に移動する」を参照のこと）。

これらのツールは大型アップデート（機能更新プログラム）適用時に無効化されたり、不具合を起こしたりするリスクがあるため、導入には慎重な判断が必要だ。

「右クリックメニュー」のストレスを軽減する

デスクトップやエクスプローラーで右クリックした際、表示されるメニューが簡素化されていることに気付くだろう。「コピー」や「貼り付け」が文字ではなくアイコンになった他、従来のメニュー（7-Zipなどのサードパーティー製ツールの項目）を表示するには［その他のオプションを表示］をクリックしなければならない。この「1回余分なクリック」が作業効率を落としている。

手っ取り早い解決策は、［Shift］キーを押しながら右クリックすることだ。これだけで、最初から従来の完全なコンテキストメニューが表示される。

Windows 11で古い右クリックメニューを表示する（1）

ファイルなどを右クリックすると、このようなよく使う項目のみに限定されたメニューが表示される。省略された他の右クリックメニューを表示するには［その他のオプションを確認］を選択する必要がある。



Windows 11で古い右クリックメニューを表示する（2）

［Shift］キーを押しながら右クリックすると、最初から［その他のオプションを確認］で開く右クリックメニューが表示できる。これにより、「1回余分なクリック」をなくせる。



【上級者向け】レジストリによる恒久的な変更

毎回キーを押すのが面倒という場合は、レジストリキーを編集して、常にWindows 10風のメニューを表示させることも可能だ。

［注意］ レジストリに不正な値を書き込んでしまうと、システムに重大な障害を及ぼし、最悪の場合、システムの再インストールを余儀なくされることもあります。レジストリエディターは慎重に操作するとともに、あくまでご自分のリスクで設定してください。何らかの障害が発生した場合でも、本編集部では責任を負いかねます。ご了承ください。

Windows 10風の右クリックメニューに変更するには、［Windows］＋［R］キーで［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、「regedit」と入力して、［Enter］キーを押し、レジストリエディターを起動し、下表のレジストリキーを追加する。この設定は、サインインしているユーザーのみが対象となる。なお、全ユーザーが対象になる「HKEY_LOCAL_MACHINE」側の同じキーは編集できないので注意してほしい。 また、注意が必要なのは、「（既定）」の「値のデータ」をデフォルトの「（値の設定なし）」にしたままでは設定が有効にならないことだ。「（既定）」をダブルクリックして、［文字列の編集］ダイアログを開き、すぐに［OK］ボタンをクリックする必要がある。 項目 内容 キー \HKEY_CURRENT_USERの\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32 値の名前 （既定） 型 文字列値（REG_SZ） 値のデータ （空文字列） Windows 10風の右クリックメニューにするレジストリキー

レジストリを編集したら、エクスプローラーのみを再起動すればよい（Windows 11の再起動は不要）。それにはまず、タスクバーの右クリックか、［Windows］＋［X］キーでクイックリンクメニューを開き、［タスクマネージャー］を選択する。 タスクマネージャーが簡易表示の場合は、左下の［詳細］をクリックし、詳細表示にする。［プロセス］タブで「エクスプローラー」を右クリックして、［再起動］を選択する（プロセスの一覧に「エクスプローラー」が表示されない場合は、単にエクスプローラーを起動すればよい）。 エクスプローラーの再起動後、再びエクスプローラーを開いていずれかのファイルを右クリックすると、Windows 10風の右クリックメニューが表示されるはずだ。 レジストリを編集して常に古い右クリックメニューが表示されるようにする（1）

レジストリエディターを起動し、「\HKEY_CURRENT_USERの\Software\Classes\CLSID」を探して右クリックメニューの［新規］−［キー］を選択する。 ▼ レジストリを編集して常に古い右クリックメニューが表示されるようにする（2）

「{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}」キーを作成したら、その下に「InprocServer32」を作成する。名前「（既定）」が作成された状態となるので、これをダブルクリックして、すぐに［OK］ボタンをクリックして、［文字列の編集］ダイアログを閉じる。 ▼ レジストリを編集して常に古い右クリックメニューが表示されるようにする（3）

名前「（既定）」の「データ」が空になっていることを確認して、レジストリエディターを閉じる。 ▼ レジストリを編集して常に古い右クリックメニューが表示されるようにする（4）

タスクマネージャーを起動したら、［プロセス］タブでエクスプローラーの右クリックメニューを開き、［再起動］を選択する。エクスプローラーが再起動する。 ▼ レジストリを編集して常に古い右クリックメニューが表示されるようにする（5）

ファイルなどを右クリックすると、常に古い右クリックメニューが表示されるようになる。

Windows 11の右クリックメニューに戻すには、レジストリに追加した「{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}」キーを削除すればよい。 なお、こうしたレジストリキーによる機能変更は、更新プログラムの適用によって元に戻されたり、機能変更自体が無効化されたりする可能性がある。なるべくWindows 11の右クリックメニューに慣れるようにした方がよいだろう。 ［スタート］メニューの「おすすめ」を最小化する Windows 11の［スタート］メニューには、最近開いたファイルなどが表示される「おすすめ」欄が大きな面積を占めている。プライバシーの観点や、使うことがないためスペースの無駄遣いだと感じる場合は、設定で領域を最小限に抑えよう。 ■操作手順 「設定」アプリを起動する 左メニューで［個人用設定］を選択する 右ペインの「個人用設定」画面で［スタート］をクリックする 右ペインが「スタート」画面に切り替わったら、「よく使うアプリを表示する」と「スタートで推奨されるファイル、エクスプローラーで最近使用したファイル、……」（バージョン25H2）または「最近開いた項目をスタート、……」（バージョン24H2）のスイッチを「オフ」にする

これで「おすすめ」欄には、「最近使ったファイルと新しいアプリを表示するには……」というメッセージのみになる。 この領域は無駄なので、「スタート」画面の「レイアウト」欄で「さらにピン留めを表示する」を選択するとよい。これで「おすすめ」の表示領域が最小限になり、自分がよく使うアプリ（ピン留め済み）をより多く配置できるようになる。 ［スタート］メニューの「おすすめ」を最小化する（1）

［スタート］メニューの下側には、「おすすめ」欄があり開いたファイルやアプリケーションが表示される。ここからファイルなどは開かないという人にとっては無駄なスペースということになる。 ▼ ［スタート］メニューの「おすすめ」を最小化する（2）

「設定」アプリを起動し、左メニューで［個人用設定］を選択する。右ペインをスクロールして、［スタート］をクリックする。 ▼ ［スタート］メニューの「おすすめ」を最小化する（3）

「スタート」画面が開いたら、「よく使うアプリを表示する」と「スタートで推奨されるファイル、……」のスイッチを「オフ」にする。また、「レイアウト」欄の「さらにピン留めを表示する」を選択する。 ▼ ［スタート］メニューの「おすすめ」を最小化する（4）

「おすすめ」欄にファイルなどが表示されなくなり、「ピン留め済み」欄が1段分広がる。

ただし、「スタートで推奨されるファイル、エクスプローラーで最近使用したファイル、……」を「オフ」にすると、タスクバーにピン留めしたアイコンの右クリックメニュー（ジャンプリスト）に履歴（最近使用したファイル、よくアクセスするページ、最近閉じたタブなど）が表示されなくなるので注意が必要だ。 勝手に開く「ウィジェット」を無効化する タスクバーの左端（左揃え設定時は通知領域の左側）にある［天気］アイコンにマウスが触れると、ニュースや株価などで構成される［ウィジェット］パネルが開く。作業中に意図せずマウスポインターが移動した結果、［ウィジェット］パネルが開いてデスクトップを広く占有してしまい邪魔に感じることがあると思う。 ニュースなどを素早く見るには便利な機能だが、ビジネス利用などでこの機能が不要ならば、この機能をタスクバーから消してしまうのが手っ取り早い。 ■操作手順 「設定」アプリを起動する 左メニューで［個人用設定］を選択する 右ペインの「個人用設定」画面で［タスクバー］をクリックする 右ペインが「タスクバー」画面に切り替わったら、「タスクバー項目」欄の「ウィジェット」のスイッチを「オフ」にする

これでタスクバーから［天気］アイコンが消え、誤作動によるストレスはなくなり、タスクバーのスペースも広く使えるようになる。 同様に「タスクビュー」（実行中のアプリと仮想デスクトップの一覧を表示するアイコン）も使わないのならば、ここで「タスクビュー」のスイッチも「オフ」にしておくとよい。「タスクビュー」アイコンを消しても、［Windows］＋［Tab］キーでアプリ／仮想デスクトップ一覧は表示できる。 「タスクビュー」と「ウィジェット」を無効化する（1）

「設定」アプリを起動し、左メニューで「個人用設定」を選択する。右ペインをスクロールして、［タスクバー］をクリックする。 ▼ 「タスクビュー」と「ウィジェット」を無効化する（2）

「タスクバー」画面が開いたら、「タスクバー項目」欄の「タスクビュー」と「ウィジェット」のスイッチを「オフ」にする。

デスクトップアイコンの配置崩れを防ぐ 外部モニターを接続したり、解像度を変更したりすると、デスクトップに置いたアイコンの並び順が勝手に変わってしまうことがある。これは「アイコンの自動整列」機能が影響している場合が多い。 デスクトップに置いたアイコンの位置が勝手に変わらないようにするには、この「アイコンの自動整列」機能を無効化すればよい。それには、デスクトップの空いているところを右クリックし、メニューの［表示］をクリック、「アイコンの自動整列」にチェックが入っている場合は、これを選択してチェックを外す。 アイコンを等間隔できれいに並べたい場合は、「アイコンを等間隔に整列」にチェックを入れればよい。 デスクトップアイコンの配置崩れを防ぐ

デスクトップの空いているところを右クリックし、メニューの［表示］をクリックする。サブメニューの「アイコンの自動整列」のチェックを外すと、アイコンが勝手に並び替わるのを防げる。また「アイコンを等間隔に整列」にチェックを入れると、アイコンを等間隔に並べることができる。

「ウィンドウのスナップ」を無効化する Windows 11には、ウィンドウを画面の端にドラッグした際に勝手にリサイズされたり、最大化ボタンにカーソルを置くと配置メニュー（スナップレイアウト）が表示されたりする機能がある。これはWindows 10で導入された機能で、Windows 11で強化された目玉機能の一つだ。 ただ、従来の自由なウィンドウ操作を好むユーザーには、これが「おせっかい」に感じられることがある。ウィンドウを移動させたつもりが勝手にデスクトップに右半分にスナップされるなど、イライラさせられることもある。 こうした意図しないウィンドウのサイズ変更を防ぐには、スナップ機能を無効化すればよい。 ■操作手順 「設定」アプリを起動する 左メニューで［システム］を選択する 右ペインの「システム」画面で［マルチタスク］をクリックする 右ペインが「マルチタスク」画面に切り替わったら、「ウィンドウのスナップ」欄のスイッチを「オフ」にする

「ウィンドウのスナップ」を無効化する（1）

「設定」アプリを起動し、左メニューで「システム」を選択する。右ペインをスクロールして、［マルチタスク］をクリックする。 ▼ 「ウィンドウのスナップ」を無効化する（2）

「マルチタスク」画面が開いたら、「ウィンドウのスナップ」のスイッチを「オフ」にする。

「ドラッグ時の配置機能は使いたいが、最大化ボタンのメニュー表示だけ消したい」といった場合は、「ウィンドウのスナップ」欄のスイッチを「オン」にした状態で「ウィンドウのスナップ」欄を展開し、「ウィンドウの最大化ボタンにカーソルを合わせたときにスナップレイアウトを表示する」のチェックを外せばよい。これで、ウィンドウをドラッグするスナップ機能を有効にした状態で、最大化ボタンのスナップメニューの表示は停止できる。 ウィンドウのスナップの最大化ボタンのメニュー表示だけを非表示にする

最大化ボタンのメニュー表示だけを非表示にしたい場合は、「ウィンドウのスナップ」のスイッチを「オン」にして、「ウィンドウの最大化ボタン……」のチェックを外せばよい。

Windows 10からWindows 11に移行すると、ユーザーインタフェースの違いに戸惑うことも多い。ある程度の慣れは必要だが、デフォルト設定のまま我慢して使うのではなく、設定変更で使いやすくしていけばよい。