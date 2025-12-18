Snowflakeが企業向けエージェント型AIアプリ開発を支援する開発者ツール群を発表した。データ品質・セキュリティ向上機能も強化する。
Snowflakeは2025年11月4日（米国時間）、エンタープライズ向けエージェント型AI（人工知能）アプリを迅速かつ安全に開発することを支援する新たな開発ツール群を発表した。統合されたインテリジェントな開発環境やオープンソースツールとの連携、データ品質・セキュリティ向上機能の強化を通じて、運用コストと総所有コスト（TCO）を抑えつつ、高度なAIアプリをより迅速に開発できるという。
MIT Technology Review Insightsの『Redefining Data Engineering in the Age of AI』（2025年10月）によると、既に400人のデータ／テクノロジー担当グローバルシニアエグゼクティブのうち20％がAIエージェントを導入済みで、今後1年以内に半数以上が導入を予定しているという。
一方で、膨大で多様なデータを扱うデータエンジニアリングチームの負荷が増大していることが課題となっている。こうした状況に対し、Snowflakeは開発ツールを提供し、より迅速かつ安心して本番環境に移行できることを目指している。
Snowflakeが発表した開発ツールは以下の通り。
Snowflakeは、開発者が使い慣れた開発ツールをSnowflake製品上でそのまま活用できるようにすることで、柔軟性と選択肢を提供するという。これにより、開発者の生産性を高めるとともに、AIアプリ開発におけるデータエンジニアリングチーム間のコラボレーションを促進し、開発スピードの向上を狙う。
Snowflakeが発表したAIアプリ開発のためのIDE（統合開発環境）と連携機能は以下の通り。
エージェント型AIアプリを大規模に展開するには、データエンジニアリングチームが扱うデータの品質とセキュリティを高い水準で維持することが不可欠だ。これを支援するために、Snowflakeは以下のようなデータ品質とコードセキュリティの向上機能も強化した。
