SnowflakeがAIアプリ開発支援ツール群を発表　データエンジニアリングにどう役立つのか？自然言語で操作できるAIアシスタントも

Snowflakeが企業向けエージェント型AIアプリ開発を支援する開発者ツール群を発表した。データ品質・セキュリティ向上機能も強化する。

» 2025年12月18日 13時00分 公開
[＠IT]

　Snowflakeは2025年11月4日（米国時間）、エンタープライズ向けエージェント型AI（人工知能）アプリを迅速かつ安全に開発することを支援する新たな開発ツール群を発表した。統合されたインテリジェントな開発環境やオープンソースツールとの連携、データ品質・セキュリティ向上機能の強化を通じて、運用コストと総所有コスト（TCO）を抑えつつ、高度なAIアプリをより迅速に開発できるという。

データエンジニアリングチームのための開発ツールとは

　MIT Technology Review Insightsの『Redefining Data Engineering in the Age of AI』（2025年10月）によると、既に400人のデータ／テクノロジー担当グローバルシニアエグゼクティブのうち20％がAIエージェントを導入済みで、今後1年以内に半数以上が導入を予定しているという。

　一方で、膨大で多様なデータを扱うデータエンジニアリングチームの負荷が増大していることが課題となっている。こうした状況に対し、Snowflakeは開発ツールを提供し、より迅速かつ安心して本番環境に移行できることを目指している。

　Snowflakeが発表した開発ツールは以下の通り。

  • 「Cortex Code」（プライベートプレビュー）
    Snowflake製品のユーザーインタフェースから自然言語で操作できるAIアシスタント。自社のSnowflake環境全体を俯瞰（ふかん）し、複雑なクエリの最適化やコスト削減につながる調整を支援する
  • 「Snowflake Cortex AISQL」「Snowflake Dynamic Tables」（一般提供開始）
    単一のSQLクエリで拡張可能なAI推論パイプラインを構築できる
  • 「AI Redact」（パブリックプレビュー）
    非構造化データ内の機密データを自動検出してマスキングし、セキュリティとプライバシーを確保したままマルチモーダルなデータセットをAI向けに整備する
Cortex CodeのAIアシスタント画面（提供：Snowflake

AIアプリ開発のためのIDEと連携機能

　Snowflakeは、開発者が使い慣れた開発ツールをSnowflake製品上でそのまま活用できるようにすることで、柔軟性と選択肢を提供するという。これにより、開発者の生産性を高めるとともに、AIアプリ開発におけるデータエンジニアリングチーム間のコラボレーションを促進し、開発スピードの向上を狙う。

　Snowflakeが発表したAIアプリ開発のためのIDE（統合開発環境）と連携機能は以下の通り。

  • 「Workspaces」（一般提供開始）
    サイロ化されたデータ作業を解消し、さまざまなファイルタイプに対応したコードの作成、整理、管理を1カ所で行えるIDE
    • 「Git Integration」（一般提供開始）
      「Git」との連携機能によってバージョン管理を一元化できる
    • 「Snowflake Extension for Visual Studio Code」
      （一般提供開始）開発者はローカル環境のIDEで作業しつつ、データエンジニアリングチーム全体でコードを共有できる
  • 「dbt Projects on Snowflake」（一般提供開始）
    データ変換ツール「dbt」との連携を強化。Snowflake環境内でdbtプロジェクトの構築、検証、デプロイ、モニタリングができる
  • 「Snowpark Connect for Apache Spark」（一般提供開始）
    企業が保有する「Apache Spark」の既存コードをSnowflakeのセキュアな実行エンジン上で再利用できるように支援する
Workspacesの使用例（提供：Snowflake

データ品質とコードセキュリティの向上機能を強化

　エージェント型AIアプリを大規模に展開するには、データエンジニアリングチームが扱うデータの品質とセキュリティを高い水準で維持することが不可欠だ。これを支援するために、Snowflakeは以下のようなデータ品質とコードセキュリティの向上機能も強化した。

  • 「Data Quality User Experience」（パブリックプレビュー中）の強化
    データの信頼性を監視・報告する作業を簡素化するための強化。開発者がデータの正確性や信頼性を評価しやすくし、自動生成されたサマリーからより深いインサイト（洞察）を得られるようにする
  • 「Code Security」（一般提供開始）のアップグレード
    開発環境におけるコードの保護を強化し、データポイズニングやモデル改ざんといった攻撃への防御力を高める

