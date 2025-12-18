この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Snowflakeは2025年11月4日（米国時間）、エンタープライズ向けエージェント型AI（人工知能）アプリを迅速かつ安全に開発することを支援する新たな開発ツール群を発表した。統合されたインテリジェントな開発環境やオープンソースツールとの連携、データ品質・セキュリティ向上機能の強化を通じて、運用コストと総所有コスト（TCO）を抑えつつ、高度なAIアプリをより迅速に開発できるという。

データエンジニアリングチームのための開発ツールとは

MIT Technology Review Insightsの『Redefining Data Engineering in the Age of AI』（2025年10月）によると、既に400人のデータ／テクノロジー担当グローバルシニアエグゼクティブのうち20％がAIエージェントを導入済みで、今後1年以内に半数以上が導入を予定しているという。

一方で、膨大で多様なデータを扱うデータエンジニアリングチームの負荷が増大していることが課題となっている。こうした状況に対し、Snowflakeは開発ツールを提供し、より迅速かつ安心して本番環境に移行できることを目指している。

Snowflakeが発表した開発ツールは以下の通り。

「Cortex Code」（プライベートプレビュー）

Snowflake製品のユーザーインタフェースから自然言語で操作できるAIアシスタント。自社のSnowflake環境全体を俯瞰（ふかん）し、複雑なクエリの最適化やコスト削減につながる調整を支援する

単一のSQLクエリで拡張可能なAI推論パイプラインを構築できる

非構造化データ内の機密データを自動検出してマスキングし、セキュリティとプライバシーを確保したままマルチモーダルなデータセットをAI向けに整備する

サイロ化されたデータ作業を解消し、さまざまなファイルタイプに対応したコードの作成、整理、管理を1カ所で行えるIDE 「Git Integration」（一般提供開始）

「Git」との連携機能によってバージョン管理を一元化できる 「Snowflake Extension for Visual Studio Code」

（一般提供開始）開発者はローカル環境のIDEで作業しつつ、データエンジニアリングチーム全体でコードを共有できる

データ変換ツール「dbt」との連携を強化。Snowflake環境内でdbtプロジェクトの構築、検証、デプロイ、モニタリングができる

企業が保有する「Apache Spark」の既存コードをSnowflakeのセキュアな実行エンジン上で再利用できるように支援する Workspacesの使用例（提供：Snowflake） データ品質とコードセキュリティの向上機能を強化 エージェント型AIアプリを大規模に展開するには、データエンジニアリングチームが扱うデータの品質とセキュリティを高い水準で維持することが不可欠だ。これを支援するために、Snowflakeは以下のようなデータ品質とコードセキュリティの向上機能も強化した。 「Data Quality User Experience」（パブリックプレビュー中）の強化

データの信頼性を監視・報告する作業を簡素化するための強化。開発者がデータの正確性や信頼性を評価しやすくし、自動生成されたサマリーからより深いインサイト（洞察）を得られるようにする

開発環境におけるコードの保護を強化し、データポイズニングやモデル改ざんといった攻撃への防御力を高める